Forfatter Thomas Brunstrøm kommer og fortæller om bøgerne om Sallys far. Pressefoto

Sallys far kommer forbi Hørsholm Bibliotek

Fredag 25. september klokken 16.00 til 17.30 på Hørsholm Bibliotek har I muligheden for at møde forfatter Thomas Brunstrøm, der har skrevet de populære bøger om Sallys far.