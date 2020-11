Sætter arbejdslivet under filosofisk lup

"Det er i sig selv ikke underligt, at vi spørger til hinandens arbejde. Vi bruger jo størstedelen af vores tilværelse (udover at sove) på arbejde, det meste af vores ungdom på at opnå det og den allersidste del af vores alderdom på at stå uden for arbejdsmarkedet. Det, at en menneskelig aktivitet er så gennemgribende for hele vores tilværelse, giver god grund til at filosofere mere over, hvad arbejde egentlig er. Så udover at blive præsenteret for en idehistorisk og filosofisk introduktion til ideen om arbejde, kan du glæde dig til en aften, hvor vi gennem tankeeksperimenter selv prøver kræfter med at finde svar på, hvorfor vi arbejder," skriver Hørsholm Bibliotek i en pressemeddelelse.