Sådan vil udvalgsformand skaffe mere hal-tid til presset idræt

Nadja Maria Hageskov, konservativ formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, vil løse det stadig voksende problem med manglende halkapacitet til den lokale idræt i Hørsholm. Et problem der kun er blevet mere presserende mens Rådhushallen renoveres for den vandskaden, der ramte hallen ved det tidligere rådhus ved skybruddet i august.

Vil leje den ledige hal-tid

Udvalgsformanden foreslår derfor, at kommunen indgår aftaler om leje af ledig hal-tid hos både Rungsted Gymnasium, NGG og Sportsefterskolen Sjælsølund.

"Der er ingen tvivl om, at der er behov for øget halkapacitet, da der igennem en årrække har væres øget pres på den nuværende kapacitet. Samtidig er det vigtigt for os, at der fortsat støttes op om, at borgerne har let og god adgang til faciliteter, hvor de kan dyrke deres sport," begrunder Nadja Maria Hageskov sit forslag med.