Se billedserie Siri Astrup er Hørsholm Kommunes nye projektleder i samarbejdet Bo trygt, der over de næste fem år skal nedbringe mængden af indbrud markant og sikre følelsen af tryghed i kommunen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Sådan vil kommunen gøre livet surt for indbrudstyve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan vil kommunen gøre livet surt for indbrudstyve

Hørsholm Kommune gik for nylig ind i samarbejdet »Bo trygt«, der skal nedbringe mængden af indbrud i kommunen, og nu har man ansat en projektleder til at varetage det nye samarbejde. Siri Astrup, som hun hedder, fortæller her, hvordan Hørsholm Kommune skal gøre livet surt for indbrudstyve.

Hørsholm - 06. marts 2021 kl. 05:31 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det skal være frugtesløst at besøge Hørsholm, hvis man er indbrudstyv, og det skal være trygt at være her, hvis man ikke er det.

Sådan lyder beskeden fra Siri Astrup, der er Hørsholm Kommunes nye projektleder i samarbejdet Bo trygt, der over de næste fem år skal nedbringe mængden af indbrud markant og sikre følelsen af tryghed i kommunen.

- Inden for de sidste ti år er bekymringen over indbrud fordoblet på landsplan, selvom indbruddene er faldet. Sammenligner man med vores nabolande har vi også tre gange så mange indbrud, så det er et stort problem. I Hørsholm er det især et problem, fordi man har haft flest indbrud per indbygger gennem mange år, fortæller den nye projektleder, inden hun fortsætter:

- Der kommer til at være tre fokuspunkter i mit arbejde i Hørsholm. Vi har en målsætning om, at der skal ske to tredjedele færre indbrud i Hørsholm Kommune de næste fem år, og så skal vi have 2000 yderligere nabohjælpere gennem samme periode. Samtidig skal jeg arbejde for, at der bliver mere tryghed og mindre bekymring omkring indbrud i Hørsholm Kommune, fortæller Siri Astrup om den opgave hun står overfor.

Første led i arbejdet bliver at deltage i et kommende borgermøde om Bo trygt samarbejdet, som finder sted den 11. marts. Mødet kan man læse mere om på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Skal gå forrest Når Bo trygt samarbejdet rulles ud, vil der komme til at foregå flere initiativer samtidig.

- Helt konkret kommer vi til at arbejde med forskellige initiativer. På landsplan er Bo trygt en del af et partnerskab med ni andre kommuner, hvor vi skal gå forrest i indbrudsforebyggelsen og afprøve forskellige værktøjer til at nedbringe mængden af indbrud og skabe mere tryghed. Det handler om at dele viden og eksperimentere, fortæller Siri Astrup og fortsætter:

- En del af arbejdet kommer til at foregå ved, at vi laver en tryghedsmåling i Hørsholm Kommune, som vil blive gentaget én gang om året. Vi kalder det en »nulpunktsmåling«, og den skal afgøre, hvordan det står til med trygheden i Hørsholm Kommune. Det er et værktøj, vi bruger, så vi kan måle effekten af vores indsats om et år og fremover. Vi regner med, at omkring 6000 borgere vil blive inviteret til at deltage i undersøgelsen, fortæller hun.

Boliger skal sikres Udover at tage temperaturen på den generelle tryghed i Hørsholm, vil man også skrue op for de tilbagevendende tryghedsvandringer, hvor man specifikt vil fokusere på, hvordan man kan sikre boliger mod indbrud. En undersøgelse fra 2020 viser nemlig, at 68 procent af danskerne bor i en usikker bolig, mens kun 25 procent er motiverede for at gøre noget ved det. Gennem Bo trygt vil man derfor sætte fokus på, hvad der skal til, før en bolig er sikker.

- Vi skal ud og besøge de områder, hvor der sker mange indbrud. Vi skal se på de huse, der bliver ramt af indbrud og tale om, hvordan man sikre sig mod indbrud. Vi skal blandt andet se på skalsikring, der handler om, hvordan man sikrer den ydre del af sin bolig mod indbrudstyve, fortæller Siri Astrup.

Det bliver dog ikke projektlederen selv, der kommer med gode råd til at sikre boligen. Med på tryghedsvandringerne kommer nemlig Bo trygt-konsulenter med de helt rigtige forudsætninger.

- Vi kommer til at have både politi og konsulenter fra Bo-Trygt med ude på tryghedsvandringerne. Mange af konsulenterne har tidligere været ansat ved politiet, og de er eksperter i forhold til, hvordan man sikre sit hjem og hvordan tyvene tænker. De vil være med til at gennemgå områder sammen med borgerne, forklarer Siri Astrup.

Til tryghedsvandringerne vil man udover enkelte borgere invitere repræsentanter fra de relevante grundejerforeninger, da det ofte er dem, der kan gøre noget konkret ved de fysiske faciliteter i et givent område.

Naboskab er et værn mod indbrud Et centralt punkt i det nye samarbejde bliver at få flere til at melde sig som nabohjælpere. Naboskab er nemlig ligeså vigtigt som lys og lås.

- Man kan gøre rigtig meget planmæssigt ved at sikre, at der ikke er store indhegnede og mørke områder. Hvis vi skaber mere åbne og levende nærmiljøer, kan det have en positiv virkning i forhold til indbrud, og her betyder det faktisk ligeså meget, at man har gode naboer. Forskningen viser nemlig, at to ud af tre indbrud bliver afbrudt af en nabo, så det betyder både noget, at ens bolig ikke er helt afskærmet og at man har et samarbejde med sine naboer. Hvis naboerne har mulighed for at opdage det, hvis der foregår noget mistænkeligt, bliver det også nemmere at reagere, forklarer Siri Astrup og tilføjer:

- Vi ved, at indbrudstyve både ser på, hvordan en vej er indrettet og hvor meget kontakt der er mellem naboerne.

Vil opkvalificere ansatte I den kommende tid vil Siri Astrup begynde at undersøge, hvordan man bedst muligt kan opkvalificere kommunens medarbejdere til at bidrage til indsatsen mod indbrud.

I første omgang vil man givetvis fokusere på kommunens såkaldte »grønne medarbejdere«.

- Til at starte med vil vi se på kommunens grønne medarbejdere fra Materielgården. Det er medarbejdere, der ofte er ude i løbet af deres arbejdsdag, og som kan holde øje med, om der er sket noget mistænkeligt i de områder, hvor de arbejder, fortæller Sir Astrup, inden hun bemærker, at den del af samarbejdet stadig er i den spæde opstartsfase.

- Det vigtige er, at medarbejderne ikke får en ekstra arbejdsopgave, men at de får et nyt blik for, hvad de kan holde øje med i de områder, hvor de i forvejen arbejder, tilføjer hun.

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. I Hørsholm samarbejder Bo trygt med Nordsjællands Politi og Hørsholm Kommune.

relaterede artikler

Så mange indbrud var der i Nordsjælland sidste år 05. februar 2021 kl. 12:00

Flere vil være nabohjælpere, og der skal endnu flere til 05. februar 2021 kl. 09:00

Novafos finder nyt stof i drikkevandet 29. januar 2021 kl. 07:01