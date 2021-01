Hørsholm Kommune har aflyst udbuddet af rammeaftaler, fordi der var for få tilmeldte. Det skal et nyt system råde bod på. Foto: MIND AND I - stock.adobe.com Foto: MIND AND I - stock.adobe.com

Sådan vil kommunen gøre håndværkernes liv lettere

Hørsholm Kommune har aflyst et udbud på håndværksopgaver - for få virksomheder bød sig til

Hørsholm - 26. januar 2021 kl. 15:27 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En lav tilslutning har fået Hørsholm Kommune til at annullere et udbud om rammeaftaler for indkøb af håndværkerydelser til kommunen.

I stedet skal opgaverne fremover udbydes på en anden måde, så det gøres attraktivt for flere virksomheder at byde ind," oplyser viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget (EBU), Henrik Klitgaard (R).

Opgaver for 19 millioner Han henviser blandt andet til, at andre kommuner, Helsingør for eksempel, benytter sig af leverandørlister. Og det er sådan en model, kommunen nu vil se nærmere på.

Hørsholm Kommune har i en længere årrække anvendt rammeaftaler til indkøb af håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver for ca. 19 millioner kroner årligt.

Der er tale om mindre opgaver fordelt på forskellige fagentrepriser som maler-, tømrer-, elektriker-, murer-og vvs-opgaver.

De firmaer, der indgår en rammeaftale med kommunen, er også dem, kommunen kontakter, når et vindue går i stykker, en dør skal skiftes eller et vandrør sprænger.

Hvad er en rammeaftale En rammeaftale er en kontraktform.

En rammeaftale opstiller vilkårene for kontrakter, som parterne senere vil indgå.

I efteråret 2020 blev rammeaftaler for 6 håndværksfag (maler, tømrer, elektriker, murer, glarmester samt vvs) budt ud på ny, da de stod til at udløbe med udgangen af året.

I alt anmodede 42 firmaer om at blive prækvalificeret.

I 2015 anmodede i alt 60 firmaer om at blive prækvalificeret.



Kilde: Hørsholm Kommune

Tilfældig udvælgelse En række møder med håndværksvirksomheder har imidlertid afdækket, at metoden ikke er særlig brugervenlig. Det skal digitale leverandørlister råde bod på.

Leverandørlister adskiller sig fra det hidtidige system ved at de enkelte opgaver udbydes hver gang, så virksomhederne, der har meldt sig til listen, kan byde på dem.

Et it-system udvælger tilfældigt de firmaer, der skal give en pris. På den måde får så mange firmaer som muligt mulighed for at byde på opgaver.

Mere administration "Man indhenter så to til fire tilbud, hvor det typisk vil være sådan, at det firma, der er billigst, får opgaven," fortæller centerchef for By og Miljø, Katrine Langer.

Hun forudser, at det kan lette tilværelsen for firmaerne, men kan betyde mere administration i kommunens forvaltning, fordi hver opgave skal udbydes hver gang.

Ny model til forår "Vi skal nu i gang med at konkretisere en ny model, som blandt andet indebærer opbygning af digitale leverandørlister, hvor vi forhåbentlig får en god volumen af håndværksfirmaer, der vil finde det attraktivt at byde på opgaver for Hørsholm Kommune," siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse.

Han forventer, at en ny udbudsmodel være klar i begyndelsen af foråret, hvorefter der skal implementeres et nyt IT-system, der skal være brugervenligt for håndværkere, der ønsker at arbejde for kommunen.