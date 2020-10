Sådan vil Venstre hjælpe børn og ældre

Der skal ifølge Venstre således være luft til at ansætte 13 pædagogmedhjælpere til 3,2 millioner kroner, og der skal bruges to millioner kroner på to-lærer undervisning. Til gengæld regner Venstre med at kunne spare to millioner kroner på børneområdet i forbindelse med at børnefamilierne er flyttet fra Udrejsecenter Sjælsmark.

Borgerlig ansvarlighed

"Venstres budgetforslag er et borgerligt ansvarligt budget, som tager højde for det demografiske pres og vil sikre en sund og stabil økonomi - uden skattestigning. Der er i år ekstraordinær stor usikkerhed om vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling som følge af coronaepidemien. Derfor forslår Venstre et budget, der er med til at sikre, at kommunen har en solid kassebeholdning, så uforudsete ændringer ikke får for store konsekvenser for serviceniveauet. Venstres forslag til budget for 2021-2024 prioriterer god kernevelfærd, styrket fokus på børn, ældre og udvikling af byen," siger borgmesterkandidat Ann Lindhardt.