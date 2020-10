Sådan vil LA sænke skatten og fylde kommunekasse op

Der er med markante besparelser på kommunens administration, på social- og seniorområdet og på børne- og skoleområdet, at Liberal Alliance (LA) ville skrue et budget sammen, hvis partiet havde magt som det har agt. Med luft til en skattenedsættelse og en markant opbygning af kommunens kassebeholdning.

Det fremgår af LA's budgetforslag, som partiet fremlægger til kommunalbestyrelsesmødet mandag, når der er 2. behandling af budgettet, og hvor et flertal på 13 med Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken vil slå det sidste søm i Hørsholms husholdning for 2021.

For lidt frihed

"Det er udtryk for et ønske om en anden fordeling mellem kommune og borgere. Der er for lidt frihed i forligspartiernes budget," siger LA's mand i kommunalbestyrelsen, Jakob Nybo, og pointerer, at LA er gået til opgaven "åbent og fordomsfrit, alt har været til forhandling."