Sådan vil DF skaffe flere varme hænder

"Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) er Greve kommunen med de laveste udgifter pr. 1000 indbyggere (12,0 årsværk mod Hørsholms 13,2, red.). Hvis Hørsholm rettede ind efter Greve, kan der spares 30 årsværk eller 13 millioner kroner," forklarer DF's kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen om et af elementerne i DF's budgetforslag.

Der er som bekendt et flertal på 13 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag forliget, som Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken skrev under på 24. september.

DF's forslag til reduktioner i kommunens administration slår igennem med 6,5 millioner kroner næste år og op til 13 millioner i 2024. Dertil kommer, at DF vil spare tre millioner kroner på eksterne konsulenter i 2021 og seks millioner pr. år i årene frem til 2024.

Årsværk for 16 mio.

DF tager også godt fat på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Langt mere end forligspartierne: Udgifter til en mentor på integrationsområdet, danskuddannelse til integrationsydelsesmodtagere og indsatser for borgere på integrationsydelse er strøget for sammenlagt 4,3 millioner kroner, dertil kommer reduktioner i årsværk i Jobcentret for 5,2 millioner.