Hverdagen med corona er noget, der påvirker os alle sammen. På den ene eller anden måde. Som forældre er det vigtigt at tale med sine børn om, hvordan de oplever det.

Sådan taler du med dit barn om corona

Hverdagen i en coronatid med dilemmaer, fakta og retningslinjer for unge og større børn fra Sundhedsstyrelsen

Hørsholm - 05. november 2020 kl. 16:25 Kontakt redaktionen

For forældre er noget af det vigtigste i denne coronatid at tale med sit barn/sine børn og unge om covid-19, og om hvordan de har en god og sikker hverdag i denne coronatid.

Det er budskabet fra borgmester Morten Slotved i et brev, som han har sendt ud til alle forældre til skolebørn i Hørsholm Kommune.

Som inspiration til at tage snakke med børnene har Sundhedsstyrelsen samlet en række råd om, hvordan man tale med sine store børn og unge. Den finder man HER

Men du kan også finde inspiration her, hvor der er listet en række spørgsmål og svar op:

Spørgsmål 1 Du vågner op og har symptomer der kunne være corona, f.eks. feber og ondt i halsen - hvad gør du?

Svar:

Det allervigtigste er, at du bliver hjemme fra skole, læreplads/arbejde, fest, samvær med venner og familie, træning osv., hvis du er syg eller har været tæt sammen med en person, som er smittet med coronavirus.

Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl om, du er syg, også selv om du kun har milde symptomer.

• Undgå så vidt muligt resten af familien (selvisolation),

• Når du bruger samme ting som resten af familien fx toilettet, så gør du det rent efter dig med sprit.

• Du bestiller tid til test på www.coronaprover.dk

• Hvis du er så syg, at du har brug for at tale med en læge, skal du ringe til lægen. Du må ikke møde op på klinikken uden at have talt med dem først.

Spørgsmål 2 Du er syg og bliver hjemme. Hvor længe skal du blive hjemme?

Svar:

Du skal blive hjemme indtil 48 timer efter du sidst havde symptomer. Det vil sige, hvis du havde feber mandag men er feberfri tirsdag, så kan du tage i skole torsdag.

Spørgsmål 3 Din bedste ven er testet positiv for Corona - hvad skal du gøre?

Svar:

Det afhænger af, hvornår og hvordan, I sidst har været sammen.

Du skal gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring samt blive testet for corona, hvis:

• du bor sammen med personen, har være tæt sammen f.eks. set på samme computer eller telefon i 15 min eller mere,

• hvis I har haft fysisk kontakt, fx krammet eller givet hånd,

• og hvis du har været sammen med din ven op til to dage før vennens symptomer startede og indtil to dage efter symptomerne stoppede

Spørgsmål 4 Du ser en fra din klasse, der ser syg ud, f.eks. hoster meget, fryser og er skidt tilpas. Hvad gør du?

Svar:

• Du holder afstand og spørger, om det ikke er bedst, at personen går hjem

• Vær ekstra grundig med hygiejne og rengøring, da I formentlig har rørt ved nogle af de samme ting (håndtag, bordet, telefonen)

Spørgsmål 5 Du har brugt den samme computer eller tablet som din kammerat - hvad gør du nu, hvor du er færdig med at bruge det?

Svar:

• Du vasker eller spritter dine hænder

• Hvis det er din computer eller tablet, spritter du det af

• Prøv så vidt muligt at bruge hver jeres elektronik mv.

Spørgsmål 6 Du er sammen med dine nærmeste venner, og din ven spørger, om du vil smage drikkevaren og rækker sit glas til dig - hvad gør du?

Svar:

Det kan være svært at sige fra og særligt overfor gode venner, fordi det kan føles som en afvisning, men det er vigtigt, at man ikke deler mad- og drikkevarer.

• Du kan i stedet foreslå, at I bruger hver jeres glas

• Hvis der er tale om madvarer, kan du også tage initiativ til, at maden eller snacks'ene portionsanrettes i krus, glas, tallerkener eller noget andet.

Spørgsmål 7 Du mødes med en person, hvor du normalt ville give hånd f.eks. på dit job eller lign. - hvad gør du i denne coronatid?

Svar:

Undgå så vidt det er muligt at give hånd og tal evt. med din chef om, at du vil foretrække ikke at give hånd for at minimere smitterisiko.

• Hvis du alligevel får givet hånd til nogle, så sørg for at spritte dine hænder af eller vaske dine hænder kort efter.

• Du imødekommer den anden person ved mundtligt at sige hej, og du kan evt. trække enten foden eller albuen frem for at indikere, at det er sådan, du vil hilse på.

• Du kan evt. sige "du får lige et hej på den her måde".

Kilde: Sundhedsstyrelsen "Dialog med unge om deres liv under coronaepidemien"

Se mere på HER

