Det har betydning for Karen Blixen Museet at kvartererne omkring museet og den 15 ha store have fortsat har en åben og grøn profil. Foto: Søren Hempel Foto: S.Hempel

Sådan sikrede Blixens mor det grønne og luftige

Bestemmelser fra Ingeborg Dinesens tid er blandt de 8.000 servitutter, der er endevendt i forbindelse med lokalplanerne i Rungsted og Folehavekvarteret

19. februar 2021

En række ejendomme, der er omfattet af lokalplan 172 for Folehavekvarteret, ligger på jord, der blev solgt fra fra familien Dinesens ejendomme, der omfattede Rungstedgaard, Folehavegaard og Sømandshvile.

Og kendsgerningen, at de frasolgte dele også i dag, mange år senere, stadig fremstår som attraktive 'havebyer', som i perioden 1920-25 var Hørsholms bud på byudvikling i en periode med stor befolkningstilvækst, kan tilskrives en eller flere af de talrige servitutter, der har været i spil i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne 173 og 176 for det nordlige Rungsted og for lokalplan 172 for Folehavekvarteret.

For da Ingeborg efter Wilhelm Dinesens selvmord i 1904 begynde at sælge ud af ejendommen, bestemte Dinesen-familien, at udstykninger fra Folehavegaard og Rungstedgaard skulle sikres en mindstegrundstørrelse for at bevare det luftige og grønne udtryk i kvarteret, som 'haveby'-strategien var udtryk for. Derfor fulgte der en påtaleret med servitutterne.

Fremsynet og moderne "Hvad man må betragte som en meget moderne og demokratisk landskabsbeskyttelse," hedder det i en kommentar, som Karen Blixen Musset har indsendt til Hørsholm Kommune i forbindelse med den offentlige høring af de tre lokalplanforslag.

En stor del af grundejerne får med forslaget til den ny lokalplan 172 aflyst servitutten om mindstegrundstørrelse - og principielt dermed også påtaleretten.

I praksis bliver servituttet overflødiggjort, fordi den ny lokalplan - hvis den bliver vedtaget - lever op til det 100 år gamle krav om en mindstegrundstørrelse. Påtaleretten ville således alene komme i spil, hvis nogen i dette konkrete område ville forbryde sig mod den servitut.

Fakta om servitutter En servitut er en disponeringsbegrænsende bestemmelse for en ejendom, grund eller andet. Den faglige definition på en servitut er: "En på særligt retsgrundlag hvilende ret til at råde over en fast ejendom i begrænset omfang eller til at kræve opretholdt en given tilstand på ejendommen"



Typisk bliver ældre og utidssvarende servitutter aflyst i sammenhæng med, at en lokalplan træder i kraft.



Ligeledes kan servitutter blive ophævet, hvis der laves en lokalplan for et område. Her vil lokalplanens bestemmelser veje tungere end servitutterne. Hvis en servitut for eksempel tilskriver, at der maksimalt må bygges i 10 meters højde og der hernæst udarbejdes en lokalplan, der tilskriver, at man kun må bygge i 7 meters højde, er det lokalplanen, man skal rette sig efter.



Lokalplanen er den "øverste myndighed".



Kilde: Wikipedia og Videnscentret Bolius



Tusindvis af servitutter Servitutterne i dette konkrete boligkvarter er nogle af de i alt 8.000 servitutter, som er blevet gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af de tre store lokalplaner og de næste fire-fem lokalplaner i Byplan 6 i Rungsted. Mange af dem bliver i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen ophævet, andre vil fortsat bestå, hvis de ingen betydning har får det, lokalpolanen skal regulere.

Enkelte servitutter er meget mere detaljeret end eksempelvis en servitut om en mindstegrundstørrelse.

Antenner er en menneskeret Det findes for eksempel i et af lokalplanområderne en servitut, der forbyder synlige antenner. Kommunen foreslår her, at der godt må opsættes antenner og paraboler.

"Man må gerne opsætte en parabolantenne på sin grund. Faktisk er det en menneskeret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort, at EU-borgere har ret til at opsætte en parabolantenne. Det har domstolen gjort bl.a. med henvisning til Menneskerettighedskonventionens artikel 10, der kort fortalt går ud på, at enhver skal have frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Til gengæld er det muligt for kommunen at stille krav om arkitektoniske og æstetiske hensyn ved opstilling af parabolantenner, så længe kravene ikke griber ind i borgernes adgang til de ønskede tjenester, eller giver dem urimelige byrder," forklarer Ole Stilling, direktør for By og Erhverv.

Grøn profil er vigtig Karen Blixen Museet betragter ikke selv bidraget som en indsigelse. Ifølge Katrine Nør Andersen, kommunikationsansvarlig, er det tænkt som "et ønske om en uddybning", som museet har fået i form af et videomøde med kommunens administration, som museets direktør Elisabeth Nøjgaard deltog i.

På baggrund af den uddybning har Karen Blixen Museet ikke mere at tilføje, meddeler den kommunikationsansvarlige.

I museets kommentar til lokalplanforslagene forklarer direktøren, at det har stor betydning for museet, at det omkringliggende bylandskabs grønne profil bliver bevaret. Det sker blandt andet med henvisning til det 15 ha store grønne område, der dels fungerer som et åndehul for Hørsholms borgere og fuglereservat. Præcist det område ligger uden for de nævne lokalplaner.

