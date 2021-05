Sådan hjælper du med at fortælle byens historie

Er man kulturinteresseret og gerne vil have relevant frivilligt arbejde på cv'et, så har Museum Nordsjælland et godt tilbud. Man søger nemlig flere frivillige til Hørsholm Egns Museum sæson 2021.

Selvom museet har været corona-lukket, bliver der planlagt masser af sommerferieaktiviteter på museet med rundvisninger for børnefamilier, byg-et-slot aktiviteter, foredrag, rundvisninger og sommerakademi for unge.

Og så er der den store jubilæumsfest for hele familien i Slotshaven 5. september. Den dag markeres nemlig 250-års jubilæet for den begivenhedsrige Hirschholm-sommer 1771.

Museet indtager Slotshaven for at genskabe slottets rammer og levendegøre begivenhederne 1771 med inddragende aktiviteter for alle.

Museet vil også byde alle byens borgere på kongelig underholdning anno 1771 med for eksempel kuglespilskonkurrence, ringridning for børn og deres forældre, maling af våbenskjold, historisk gådejagt, smagsprøver på hoffets yndlingskonfekt, rundvisninger, samtalesaloner og meget andet.

"Til alle disse sommer- og jubilæumsaktiviteter vil vi være glade for at få en hånd - for eksempel til at hjælpe personalet i forbindelse med aktiviteterne for børn i løbet af sommeren eller med assistance ved Hirschholm-festivalen," skriver Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse.