Se billedserie For nogle elever har hjemsendelser under corona-pandemien været en særligt stor udfordring, og derfor har man på kommunens folkeskoler benyttet sig af flere tiltag, der har hjulpet elevernes trivsel. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Sådan har man sikret trivsel blandt hjemsendte skole-elever

Skolelederne på Hørsholms folkeskoler fortæller, at flertallet af skoleeleverne har det godt og kommer fint igennem corona’ens begrænsninger. For nogle er det dog en svær tid, og derfor har man sat flere nye tiltag i værk for at sikre elevernes trivsel.

Hørsholm - 18. marts 2021 kl. 05:29 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Med hjemsendte skoleelever har lærere og skoleledere måtte gå nye veje for at sikre trivslen hos den enkelte og i fællesskabet i det omfang, det har været muligt. Afstanden mellem lærere og elever har stillet helt nye krav og gjort det udfordrende for skolens personale at fornemme, hvordan eleverne har det.

Regelmæssige skole-hjem-samtaler, elevsamtaler og trivselsgrupper har været nogle af svarene på udfordringen. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

- Trivsel, tryghed og fællesskab er en bærende del af Hørsholm Kommunes vision på børne- og ungeområdet. Høj trivsel og tryghed hos den enkelte og i fællesskabet er vigtige forudsætninger for, at børn og unge kan lære, udvikle sig og udfolde deres fulde potentialer. Vi har mærket et øget behov for at arbejde med trivslen under nedlukningerne, fortæller Hanna Bohn Vinkel, der er centerchef for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune.

Går nye veje Under coronakrisen har trivsel på afstand vist sig at være en svær - men vigtig - opgave på kommunens fire folkeskoler og ene specialskole, Lundevejsskolen.

Skoleledernes tilbagemeldinger er, at flertallet af skoleeleverne har det godt og kommer fint igennem corona'ens begrænsninger. Der er dog stadig elever, som lider under nedlukningen, og de bliver tilbudt ekstra støtte på forskellig vis.

- Rigtig mange af vores elever har det fint, men der er nogle der har det svært, og dem tager vi hånd om. Vi har fokus på de børn, der er på kanten af fællesskabet og som måske har brug for en ekstra støtte. Via elevsamtaler og virtuelle skole-hjem-samtaler med forældrene har vi taget hånd om bekymringerne i opløbet, siger Ane Christine Larsen, der er skoleleder på Hørsholm Skole.

Inkluderende fællesskaber virker Timm Troest Hald, der er skoleleder på Usserød Skole, nævner flere eksempler på, hvordan lærerne på skolen formår at holde hånden under hver enkelt elev.

- Vores lærere har generelt været rigtig gode til at være kreative i måden, de involverer de store elever på i en hverdag fyldt med restriktioner. De har givet eleverne opgaver, som skulle løses udendørs, og hvor klassen var ude samtidigt uden at være i nærheden af hinanden. Vi har lavet studiemakker-ordninger med accept fra forældrene, og der er blevet igangsat kædereaktion-initiativer, hvor eleverne skulle sende god karma afsted til den næste på kædelisten. Vi har haft små grupper, hvor der er blevet bagt kage virtuelt, og jeg kunne blive ved, siger han.

Eleverne på Lundevejsskolen savner også fællesskabet, fortæller skoleleder på Lundevejsskolen Thomas Nyborg. Han ser en kæmpe gave i, at eleverne nu kan samles til udendørs sport og aktiviteter.

- Genåbningen af udendørsidrætten er helt klart med til at give trivslen er stort boost, når nu de unge får lov til at mødes omkring deres sport og fritidsaktiviteter. Jeg er meget bevidst om, at vi også kun er nået hertil, fordi vi har nogle forældre, som hele vejen gennem denne svære periode aktivt har bakket op om retningslinjerne, siger han.

Samarbejde vækker glæde blandt elever På Vallerødskolen tog elevrådet initiativ til at udsende en trivselsundersøgelse i januar 2021, som skulle afdække hvordan eleverne egentlig havde det. Det fortæller Skoleleder Michael Geilager.

- Vi har siden første nedlukning været meget optagede af at følge børnene tæt, så da elevrådet kom med forslaget om at rundsende et trivselsspørgeskema til eleverne, var vi på. Det har vist sig at være meget udbytterigt at få førstehåndsviden fra eleverne på den måde. Lærerne gør jo en masse ting i en god mening, men eleverne oplever nogle gange tingene på en anden måde, siger han.

Spørgeskemaet gav eleverne en mulighed for at komme af med nogle af deres frustrationer og tilkendegive deres mening overfor lærerne. Elevrådsformand August Peter Seedorff Slente fortæller, at tiltaget har styrket fællesskabet på skolen.

- Det har været spændende at arbejde tæt sammen med ledelsen og lærerne, så vi sammen kan få det bedste ud af en anderledes og svær tid. I spørgeskemaundersøgelsen understregede flere elever, at de ikke følte nok motivation og ikke lærte nok i forhold til normal undervisning. Lærerne tog vores resultater alvorligt, og har lavet forbedringer, for eksempel ved at styrke samtalen i undervisningen. Det styrker fællesskabet og motivationen hos mange, siger han.

Trivselsgrupper fungerer Også på Rungsted Skole mærkede skoleleder Ulla Wiese Christensen, at der var behov for en ekstraordinær indsats.

- Vi har forsøgt os med at etablere trivselsgrupper på fire elever, og effekten af det har været så positivt. Eleverne er rørte over at få lov til at mødes i små grupper og gå ture i lokalmiljøet sammen. På den måde får de taget hul på de tanker, som de jo ellers kan tumle meget med alene. De store elever har desuden givet udtryk for, at de har genopdaget familien under nedlukningen. De har knyttet tættere bånd med søskende og forældre, og flere har opdaget glæden ved fælles brætspil, gåture og andre familie-hygge-aktiviteter. De oplever, at deres forældre har en anden tid og et andet overskud til dem. Det har også været med til at understøtte trivsel i denne periode, siger hun.

Selvom fjernundervisning og trivselsgrupper efterhånden er blevet hverdag, fortæller alle fem skoleledere i kor, at de glæder sig til at få en mere normal hverdag igen. Hvert år bliver de danske skoler målt på både faglighed og trivsel, og skolerne i Hørsholm Kommune ligger i top ti hvert år.

Det oplyser Hørsholm Kommune.

