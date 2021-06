Morten Slotved er både borgmester og bestyrelsesformand for Norfors. Foto: Morten Slotved Foto: Kenn Thomsen

Sådan håndterer Slotved sine kasketter

Norfors-formanden siger, at han ikke vil deltage i selskabets høringssvar til plejehjems-lokalplan, som han som borgmester selv er modtager af

Hørsholm - 16. juni 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Morten Slotved (K) er som borgmester og formand for Norfors' bestyrelse sat i en dobbeltrolle i sagen om et privat (fri)plejehjem på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej.

Han forsikrer, at han har en plan for, hvordan han vil håndtere den.

"Jeg har sagt til direktionen, at når Norfors skal udarbejde sit høringssvar til lokalplanen, så det er den der skal gøre det. Det bliver jeg ikke involveret i," siger han til Ugebladet - og tilføjer:

"Først derefter skal jeg finde ud af, om jeg har ro i maven."

I en såkaldt for-offentlighed har selskabet bag affaldforbrændingsanlægget allerede peget på, at det kan hindre anlægget i sine udviklingsmuligheder, hvis lokalplanen vedtages.

Norfors' betænkeligheder Norfors kalder lokalplanen "et miljøfølsomt formål, og at denne udvikling vil resultere i en begrænsning af virksomhedens drift og fremtidige udvikling."

Det argument har kommunens forvaltning - med borgmesterens tilslutning - afvist med den begrundelse, at der jo i forvejen er boliger i området, der ligger inden for en konsekvenszone på 200 meter. Beboerne på det nye plejehjem kommer til at bo ca. 180 m fra Norfors-anlægget.

"Jeg kan som borgmester ikke retfærdiggøre et være imod, når der er borgere der i forvejen," understreger han.

Med formandskasketten på siger han: "Norfors skal naturligvis sikre sig, at konsekvenserne bliver undersøgt og er i dialog med kommunen. Og skal tage højde for, lokalplanen ikke pålægger selskabet ekstra udgifter."

Statsligt indgreb muligt Et andet forhold, der kan spille ind, er, at værket er klassificeret som værende af national interesse. Det betyder, at Bolig- og Planstyrelsen kan gribe ind i forhold til det ledsagende kommuneplantillæg, og at Miljøstyrelsen som sektorministerium kan gribe ind i forhold til lokalplanen.

Hørsholm Kommune skal i så fald ifølge by- og erhvervsdirektør Ole Stilling redegøre for, at kommuneplantillæg eller lokalplan ikke anfægter den nationale interesse.

"Om de statslige styrelser evt. griber ind er ikke noget vi afgør", har Ole Stilling forklaret.

Klart flertal Morten Slotved har tidligere beskrevet dette som "et tænkt eksempel" og givet udtryk for, at det ikke kommer til at ske. Og henviser til, at staten tidligere havde Norfors på listen over affaldsforbrændingsanlæg der skal nedlægges.

Der tegner sig et klart flertal for plejehjems-lokalplanen i kommunalbestyrelsen med 15 Konservative, Venstre, SocialKonservative, DF og LA på ja- og fire radikale og socialdemokrater på skeptikersiden.

