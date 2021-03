Winnie Højfeldt havde ingen fornemmelse af, hvordan genåbningen ville blive. Hun er dog glad for, hvordan dagen begyndte. Foto: Fred Jacobsen

Sådan gik genåbningen: Troede ingen kunder kom igen

"Hvis det her fortsætter, så har jeg da virkelig været savnet," lød det fra en glad Winnie Højfeldt fra dametøjsforretningen Linnea i gågaden, da det første pres havde lagt sig.

Hendes forretning genåbnede i dag efter godt to måneders coronanedlukning med en en række tilbud, som der lige fra begyndelsen var god interesse for.

"Vi må nok indrømme, at vi havde lidt svært ved at holde det nede på fire personer i butikken ad gangen. Så vi fik lidt sved på panden," fortæller Winnie Højfeldt.

Blandede følelser

Hun havde blandede følelser op til genåbningen. De har svinget frem og tilbage fra, at der aldrig mere vil komme nogen kunder igen, til et håb om, at der ville være pres på.