Sådan forløber genåbningen af Hørsholm

Det meste af Hørsholm åbner tirsdag, efter kommunen har holdt smitten nede i syv dage.

Hørsholm - 17. maj 2021 kl. 16:15 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Efter at være blevet automatisk nedlukket fra den 8. maj på grund af et omfattende smitteudbrud, åbner Hørsholm i tirsdag igen efter syv dage i træk med gode incidenstal.

Det betyder, at det meste af kommunen åbner, dog må Rungsted Skole, Rungsted private Realskole, Karen Blixen-museet og foreningslivet omkring Rungsted Havn forblive lukket nogle dage endnu som følge af den automatiske sognenedlukning i Rungsted Sogn. Det oplyser Hørsholm Kommune mandag i en pressemeddelelse.

Skoler, kultur- og fritidsfaciliteter, liberale erhverv og øvrige handelsliv kan altså åbne igen fra 18. maj. Ved genåbningen er Hørsholm Kommune atter med i den genåbningsplan, som resten af landet følger.

Dog er de to skoler, Rungsted Skole og Rungsted Private Realskole, Rungstedlund og foreningslivet i Rungsted Sogn fortsat omfattet af en sognenedlukning.

Sognenedlukningen omfatter dog ikke handelslivet, så frisører, restauranter, cafeer og øvrige butikker i Rungsted Sogn kan åbne på lige fod med byens øvrige handelsliv fra den 18. maj.

- En kæmpe tak til Hørsholms borgere. Hørsholm har i den grad stået sammen om at bryde smittekæderne. Det er gået stærkt, og nu er vi igen på sporet. I har ladet jer teste i stor stil, og I har været ekstra opmærksomme på at følge retningslinjerne. Tak for det, siger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), inden han fortsætter:

- Om få dage håber og forventer jeg også, at vi kan sige velkommen tilbage til skolebørnene i Rungsted Sogns skoler og til Karen Blixen-museet og det øvrige fritidsliv i Rungsted Sogn. Også her er vi rigtig godt på vej i forhold til at bryde smitten effektivt, lyder det.

Sogn stadig lukket Under forudsætning af at incidensgrænserne fortsat holdes, kan Rungsted Sogn genåbne på fredag den 21. maj.

Mandag var Rungsted Sogn på dag fire i forhold til at opfylde kriterierne for genåbning, og når sognet syv dage i træk har opfyldt kriterierne, kan man genåbne den efterfølgende dag, hvilket altså bliver fredag den 21. maj.

En sognenedlukning omfatter som sagt ikke handels, restaurant- og cafeliv, men skoler, foreningsliv og kulturliv. Derfor kan restauranter, liberale erhverv og udvalgsvarebutikker med mere åbne tirsdag.

Borgmester: Åben sognet På baggrund af de fortsat gode tal for Rungsted Sogn, retter Hørsholm Kommune den 17. maj henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed for at bede om dispensation for nedlukningen med henvisning til den lave faktiske smitte.

- Vi håber at få en dispensation fra nedlukningen, så vi hurtigere kan åbne Rungsted Sogn. Derfor har vi i dag kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, for vi vil gerne vurderes på de faktiske smittetal. Vores opfattelse er, at der er styr på smittespredningen og det skal styrelsen vide, siger borgmester Morten Slotved (K) mandag.

- Den samme tilgang har vi også haft i forhold til Hørsholms kommune-nedlukning, hvor vi bad Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere vores sag to gange i sidste uge, tilføjer han. Den 7. maj ramte Hørsholm Kommune nedlukningsgrænsen for den testkorrigerede incidens på 250. Det skete med en incidens på 270, og dagen efter blev kommunen automatiske lukket ned.

