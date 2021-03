Sådan er den nye rækkefølge for vaccinationerne

Her er den seneste status fra Hørsholm Kommune om, hvordan det går med vaccinationerne for Hørsholms borgere

Alle borgere over 16 år bliver tilbudt en corona-vaccine COVID-19, og der ligger besked i e-Boks, når det er din tur. Rækkefølgen følger Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender , der er opdateret 11. marts, og oversigten over ledige vaccinationstider fremgår af Region Hovedstadens *hjemmeside*, som opdateres dagligt.

Vaccinationsgruppe 3 er borgere over 85 år. De har alle modtaget en invitation til at blive vaccineret.

Vaccinationsgruppe 2 er borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personlig pleje. De har alle modtaget en invitation til at blive vaccineret.

Vaccinationsgruppe 4 er udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren. Pauseringen med AstraZeneca-vaccinen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere. Det betyder også, at dem, der allerede har fået første stik og venter på andet stik, skal foreløbig vente med dette. Alle bookede tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca aflyses. Medarbejdere over 65 år, der vaccineres med Phizer-vaccinen, kan fortsat kan booke tider og blive vaccineret.

Sådan er vaccinationsindsats opdelt

I Danmark er det Statens Serum Institut, der overvåger covid-19-vaccinationsindsatsen og har ansvaret for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives.