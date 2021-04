En arbejdsgruppe i Hørsholm Seniorråd vil undersøge mulighederne for at få et hospice til Hørsholm eller i nærheden. Foto: pikselstock - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Sådan arbejder de for et lokalt hospice Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan arbejder de for et lokalt hospice

Venstre vil gerne have lokalpolitikerne til at hjælpe til med at få hospice til Hørsholm

Hørsholm - 23. april 2021 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde mandag den 26. april blandt andet gøre op med sig selv, om de vil støtte, at der kommer et hospice til byen eller i nærheden.

Partiet stikker derfor en finger i jorden for at finde ud af, om det er et ønske, de står alene med, og stiller med et forslag, der skal få kommunalbestyrelsen til at sige, at den har en interesse i og vil støtte, at der arbejdes for et hospice i Hørsholm.

Vil lave støtteforening Konkret ønskes opbakning til at støtte op om en privat støtteforening, som arbejder for Hospice Rudersdal, og samtidig udtrykke støtte til en arbejdsgruppe, som Hørsholm Seniorråd har nedsat for at oprette én støtteforening for et hospice i Hørsholm.

FAKTA

Et hospice er et sted, der yder professionel omsorg, pleje og lindring til uhelbredeligt syge og døende mennesker

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom og ikke har udsigt til helbredelse. Din læge kan indstille dig til hospice

Et ophold på hospice er gratis, men der kan være mangel på pladser på det sted og tidspunkt, du og dine pårørende ønsker det



Kilde: sundhed.dk "Vi tænker på at lave noget svarende til det, de laver i Rudersdal. Kommunen kan hjælpe med at finde et sted, der kan være et hospice. Enten en bygning eller en del af et plejehjem," siger Jørgen Eirfeldt, sekretær i Hørsholm Seniorråd og kontaktperson bag den gruppe, der undersøger mulighederne.

Samarbejde med nabokommuner Han oplyser, at det ikke nødvendigvis behøver at være i Hørsholm, et hospice kommer til at ligge, men at det også skal dække behovet i nabokommunerne Rudersdal, Fredensborg og Allerød.

Han har ikke tal på et evt. behov, men skønner, at det vil være omkring fem personer i Hørsholm.

Støtteforeningen Hospice Rudersdal blev dannet sidste år og arbejder for at etablere et hospice i Rudersdal eller omegn.

I hovedstaden findes der nu fire hospice, der har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden: Sct. Lukas Hospice i Hellerup, Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, Søndergaard i Måløv og Arresødal i Frederiksværk.

Hospice i Danmark er oprettet som selvejende institutioner eller af private fonde, og der er frit valg.

relaterede artikler

DEBAT: Lad os så komme ud over stepperne 22. april 2021 kl. 10:37