Så skete det: Venstres tidligere borgmesterkandidat har valgt nyt parti

Efter 17 måneder som løsgænger efter sit brud med Venstre har 63-årige Annette Wiencken meldt sig ind hos De Konservative. Foto: Allan Nørregaard

Kommunalbestyrelsens løsgænger Annette Wiencken har meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti i Hørsholm

Hørsholm - 11. marts 2021 kl. 07:14 Af Morten Timm

I oktober 2019 sagde Annette Wiencken farvel til Venstre og blev løsgænger i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Efter et langt tilløb har den 63-årige lokalpolitiker nu besluttet at blive konservativ.

I en pressemeddelelse glæder hun sig over den varme velkomst fra både den konservative kommunalbestyrelsesgruppe og vælgerforeningen med formand Tomas Dyrbye i spidsen.

"Det har været en meget speciel tid og en stor beslutning for mig at skifte parti. Men jeg er meget glad for at være blevet inviteret indenfor i den konservative gruppe. Her arbejder alle kommunalbestyrelsesmedlemmer hver dag for Hørsholms borgere, og heldigvis også for hinanden - også når de ikke er helt enige. De spiller hinanden gode, det er noget, jeg har savnet," forklarer Annette Wiencken.

Parti i konflikt Den sidste tid hos Venstre i Hørsholm var ifølge Wiencken præget af, at partiet i stigende grad kom i konflikt med sig selv med det resultat, at politikken blev sat i baggrunden. Også hendes ønske om at samarbejde bredt med de andre partier i kommunalbestyrelsen var vanskeligt at finde opbakning til i Venstres gruppe, og det var afgørende for Annette Wienckens valg om at forlade partiet for 17 måneder siden.

"Borgerne i Hørsholm er alt overvejende borgerlige, og det har altid ærgret mig, at ikke alle borgerlige partier har villet begrave stridsøksen, og indlede et tættere samarbejde om de bedste løsninger for Hørsholm. En samarbejdende kommunalbestyrelse tjener borgerne bedst, og vælgerne forventer, at vi bruger det mandat, vi har fået, til at være konstruktive og resultatorienterede. Denne holdning deler jeg heldigvis med borgmester Morten Slotved og hele den konservative gruppe," forklarer Annette Wiencken i pressemeddelelse.

Føler sig hjemme hos K Baggrunden for at melde sig ind i Det Konservative Folkeparti skyldes ikke mindst, at det er her hun rent menneskeligt føler sig hjemme. Samtidig tror hun på, at det er her, hun kan tjene byens borgere bedst.

"Jeg er selvfølgelig bevidst om, at det kan skabe lidt usikkerhed at skifte parti, men jeg vil bruge resten af valgperioden og selve valgkampen på at forsikre de vælgere, som tidligere har stemt på hende om, at jeg er præcis den samme som før," understreger hun.

"De, som tidligere har stemt på mig, skal vide, at jeg naturligvis har de samme holdninger, som jeg hele tiden har haft. Selvom Hørsholm allerede er en fantastisk by, så er tiden ikke til at hvile på laurbærrene. Vi skal lykkes med at tiltrække flere børnefamilier, fordi Hørsholm er byen, hvor børnene trives og bliver klogere hver dag, og vi skal lykkes med at sikre en værdig og rettidig ældreomsorg," forsikrer 63-årige Annette Wiencken og tilføjer:

"I den konservative gruppe er vi heldigvis enige om, at børnefamilier og god ældreomsorg ikke er hinandens modsætninger - måske nærmest det modsatte".

Et fælles ansvar Det er hendes klare intension at forsætte arbejdet for et Hørsholm, hvor borgere, politikere og administration sidder på samme side af bordet.

"Jeg mener, at vi har et fælles ansvar for det gode liv," slutter Annette Wiencken pressemeddelelsen.