Henrik Klitgaard (R) gentager gerne, hvad han sagde under udvalgsmødet: "De burde skamme sig." Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Så meget vil han sige: De burde skamme sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så meget vil han sige: De burde skamme sig

"Der kom en debat om et emne, der ikke skulle have været debat om," siger udvalgsmedlem fra mødet om Hørsholm Kultur- og ungdomsforening

Hørsholm - 10. februar 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er sparsomt, hvad flertallet i Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) har at sige om forløbet, da dagsordenspunkt 4 på udvalgsmødet den 16. december udviklede sig til et drama.

Læs også: Her er foreningen de ikke vil godkende

"Jeg kan sige så meget, at jeg oplevede, at der kom en debat om et emne, som der ikke skulle være debat omkring," er hvad Morten Bast Hall (K) vil sige.

For ham var sagen klar: Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening levede i sin ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening op til alt det den skal leve op til.

"Ud fra et demokratisk synspunkt var jeg aldrig i tvivl. Og det var jeg klar i mælet omkring," siger han til Ugebladet.

Mortens partifælle, udvalgsformand Nadja Maria Hageskov, oplyser, at ansøgningen fulgte den proces, man plejer at følge i den type sager.

"Sagen var belyst som tilsvarende sager i for eksempel 2020, hvor vi også godkendte folkeoplysende foreninger. Den eneste årsag til, at der er tale om supplerende oplysninger, er, at et udvalgsmedlem har bedt om dem - helt som det er muligt og vedkommende er i sin gode ret til," siger Nadja Hageskov, der heller ikke ønsker at kommentere sagen yderligere. Artiklen fortsætter under billedet...

Medlemmer af udvalget er i deres gode ret til at bede om supplerende oplysninger, siger udvalgsformand Nadja Hageskov (K). Arkivfoto

Det er meget enkelt Det tredje led i flertallet, udvalgets næstformand, viceborgmester Henrik Klitgaard (R), henviser til, at han kun må oplyse, hvad han selv sagde på mødet.

"Og det er meget enkelt: Jeg sagde, at de burde skamme sig," oplyser Henrik Klitgaard, der ikke ønsker at uddybe, hvem der skulle skamme sig over hvad uden at bryde referatforbuddet.

På baggrund af debatten i udvalget om godkendelsen tilføjer han dog dette: "Hvis det mod forventning viser sig, at der er noget galt med Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening, så skal vi naturligvis reagere på det."

"Ud fra et demokratisk synspunkt var jeg aldrig i tvivl," siger udvalgsmedlem Morten Bast Hall (K). Foto: Morten Timm