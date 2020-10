Kristine Simonsen har selv mistet sin mor til kræft, og sammen med sin mand Lasse, valgte købmandsparret at donere 10 procent af omsætningen fra Lyserød Lørdag til "Støt brysterne"-kampagne. Foto: Morten Timm

Så meget kunne Meny Dalgaard støtte brysterne

"Det var rigtig dejligt, at folk støttede op om det," siger Lasse Simonsen.

Det lokale supermarkeds nye indehavere, Kristine og Lasse Simonsen, havde aktivt valgt at støtte indsamlingen ved at donere 10 procent af dagens omsætning fra Lyserød Lørdag 7. oktober, hvor der var pyntet op med balloner, flag og banner.

"Vi er alle i en eller anden udstrækning berørt af kræft, og for os har det altid ligget os meget på sinde at støtte kræft-sagen," fortæller Kristine Simonsen, der har mistet sin mor til kræft. Det samme har Lasse med sin far.