Flytter man nord for København, til Hørsholm Kommune, er man ikke havnet i landets billigste kommune at flytte til. Faktisk får man i gennemsnit blot 64 kvadratmeter at boltre sig på, hvis man betaler to millioner kroner. Billedet viser den ejendom, hvor EDC har en lejlighed til omkring to millioner kroner til salg. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Så meget bolig kan du få for 2 millioner i Hørsholm

Hørsholm er langt fra landets billigste kommune at flytte til. Faktisk kan man højst få en lejlighed for 2 millioner kroner.

Hørsholm - 06. februar 2021 kl. 05:03 Af Sophus Zarrs Soelberg

Flytter man nord for København, til Hørsholm Kommune, er man ikke havnet i landets billigste kommune at flytte til. Faktisk får man i gennemsnit blot 64 kvadratmeter at boltre sig på, hvis man betaler to millioner kroner. Det viser en opgørelse fra Boliga.dk.

Ønsker man et hus, skal man lægge væsentligt mere end to millioner kroner. Det fortæller mægler Allan Lysholdt-Hjarding fra Estate Hørsholm.

- Det er en svær opgave at finde et hus til de penge i Hørsholm. Man kan nok ikke få meget mere end en lejlighed for to millioner kroner, og så er vi ude i en mindre lejlighed på 50 til 60 kvadratmeter, fortæller han.

Allan Lysholdt-Hjarding oplyser samtidig, at man hos Estate Hørsholm slet ikke har en bolig til to millioner kroner liggende på nuværende tidspunkt. Han tilføjer, at kvadratmeterprisen i Hørsholm har rundet 30.000 kroner, hvorfor det vil være noget af en udfordring at finde et hus til det nævnte beløb.

Det samme billede viser Boliga.dk, hvoraf det fremgår, at kvadmeterprisen i Hørsholm fra 2019 til 2020 er gået fra 29.554 kroner til 31.282 kroner.

Skal man derfor finde en bolig til to millioner kroner i Hørsholm, må man kigge mod lejligheder. Her kan man købe en ejerlejlighed nær Usserød Kongevej på lige præcis 60 kvadratmeter, hvis man betaler 1.995.000 kroner for den. Det fremgår af EDC Hørsholms hjemmeside, hvor en toværelses lejlighed er sat til salg på Usserød Kongevej 35C.

På hjemmesiden beskrives lejligheden som en »velbeliggende lys 2. sals lejlighed i hjertet af Hørsholm«, og det understreges ligeså, at man - hvis man køber lejligheden - flytter ind i en lejligheden i flot stand, som er del af en veldrevet ejerforening med lave fællesudgifter.

