Så mange venter på en plejebolig

Ventelister

14 borgere ventede den 11. juni på en plejebolig.



4 står på den generelle somatiske venteliste, 18 på den specifikke.



10 står på den generelle demens-venteliste, 6 på den specifikke.



For 8 af borgerne på den generelle venteliste for demensboliger er plejeboliggarantien overskredet. Den, der har ventet længst, havde på opgørelsestidspunktet 11. juni ventet i 172 dage.



Tre af disse borgere har fået midlertidig plads, yderligere tre har tidligere fået tilbudt en bolig, men ønskede at vente.



Tilbage er to, hvoraf den ene ikke er en Hørsholmborger.



To af de fire på ventelisten på somatiske boliger er kommet på en midlertidig plads.



Borgerne, der er visiteret til den generelle venteliste, skal have stillet en bolig til rådighed senest to måneder efter visitationen.



Borgere på den specifikke venteliste ønsker at være på et specifikt plejehjem og er derfor ikke omfattet af garantien.



Kilde: Hørsholm Kommune