Millioner af mink ligger nedgravet i Vedstjylland. Når de er gravet opå, vil fem lastbiler om ugen med 20-25 tons opgravede mink i hver fra den 25. maj rulle ind til Norfors' affaldsforbrændingsanlæg. Sidste læs forventes afleveret den 15. juli. 12 andre danske forbrændingsanlæg modtager en tilsvarende last. Foto: Andrew Keller (Reuters)

Så mange mink skal brændes i Hørsholm

Fra den 25. maj og formentlig frem til den 15. juli vil der hver dag, mandag til fredag, rulle en lastbil ind i Hørsholm med en last, de fleste nok vil rynke lidt på næsen af og tænke: 'Hvad skal vi dog med dem her i Hørsholm?.

De skal nu graves op og skal destrueres i 13 affaldsforbrændingsanlæg fordelt ud over landet, blandt andet på Usserødværket i Hørsholm.

"Vi fik en henvendelse i november sidste år, om vi ville påtage os opgaven. Det blev så ikke til noget, men det tilsagn har vi nu bekræftet," oplyser borgmester Morten Slotved, der også er formand for bestyrelsen i anlæggets ejer, Norfors.

Kommer efter lukketid

Hver lastbil kommer med 20-25 tons opgravede mink. Planen er, at den ankommer efter normal lukketid, kører direkte til anlægget og afleverer sin formentlig stinkende last. De opgravede mink bliver behandlet som 'fortoligt affald'. Det betyder, at det uden yderligere kontrol og oplagring bringes til forbrænding.