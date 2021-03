Det seneste hjemmerøveri, der fandt sted i Hørsholm Kommune, fandt sted i oktober 2017. Hjemmerøveriet gik ud over en 73-årig kvinde, der blev bedt om at udlevere alle sine penge og smykker. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Så mange hjemmerøverier har der været i kommunen de seneste 10 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange hjemmerøverier har der været i kommunen de seneste 10 år

Der er blevet anmeldt syv hjemmerøverier i Hørsholm Kommune siden 2010, og det seneste blev anmeldt i 2017.

Hørsholm - 15. marts 2021 kl. 05:55 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Der er ikke blevet anmeldt ét eneste hjemmerøveri i Hørsholm Kommune siden 2017. Det viser tal fra Nordsjællands Politi.

Læs også: Sådan vil kommunen gøre livet surt for indbrudstyve

Fra 2010 og frem til 2021 er der i alt blevet anmeldt syv hjemmerøverier i kommunen. I 2010 blev der ikke anmeldt et eneste hjemmerøveri. Fra 2011 til og med 2013 blev der anmeldt et hjemmerøveri om året. I 2014 registrerede Nordsjællands Politi to anmeldelser om hjemmerøveri, mens tallet i 2015 lå på en enkelt anmeldelse. I 2016 var der ingen ameldelser om hjemmerøveri, mens der i 2017 blev registreret et enkelt, og siden 2017 er der ikke blevet anmeldt et eneste hjemmerøveri i Hørsholm Kommune. Det fremgår af tallene.

Henrik Sejer, der er politikommisær hos Nordsjællands Politi, kommer med et bud på, hvad der kan være en af årsagerne til, at antallet af hjemmerøverier i Hørsholm ligger i den lave ende.

- Anmeldelser om hjemmerøveri kan jo være meget andet end det helt traditionelle hjemmerøveri, hvor nogen røvere går ind og røver et hus. Det kan nogle gange blive anmeldt som hjemmerøveri, hvis der er nogen, der bliver uvenner over en betaling af et eller andet, hvor de møder op hjemme hos modparten, og så kommer det ind til os som et røveri, siger Henrik Sejer, inden han fortsætter:

- Det borgerskab, der bor i Hørsholm, det er ikke så ofte, at de er indblandet i den slags kriminalitet, og den slags kriminalitet kan godt afspejle sig på antallet af hjemmerøverier, siger politikommisæren.

Fald i Nordsjælland I Nordsjælland er der blevet anmeldt 181 hjemmerøverier siden 1. januar 2010. Det fremgår af tallene.

Antallet af hjemmerøverier i Nordsjælland er ligesom i Hørsholm Kommune faldet de seneste 10 år. Fra 2010 til 2012 var der alle år mellem 23 og 29 anmeldelser om hjemmerøverier. Fra 2013 til 2018 var der alle år mellem 10 og 19 anmeldelser, og fra 2019 og frem til i dag har der været under 10 anmeldelser årligt, viser tallene, og det, mener politikommisæren, kan skyldes flere ting.

- Helt generelt er der jo sket en digitalisering inden for den kriminelle verden. Det er blevet nemmere at røve hjemme ved sin computer og sælge en mobiltelefon otte gange, end det er at lave et hjemmerøveri. De kriminelle er begyndt at stjæle fra folk på nye måder, siger Henrik Sejer.

Politikommisæren peger også på en anden mulig årsag til, at færre borgere i Nordsjælland bliver udsat for hjemmerøveri.

- Folk har generelt ikke så mange penge liggende derhjemme, som de havde tidligere. Det er de færreste, der er i besiddelse af større kontante beløb, siger politikommisæren.

Stadig mange indbrud Hos formanden for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune, Jan Klit (K), vækker det glæde at høre, at antallet af hjemmerøverier i Hørsholm Kommune har ligget på nul siden 2017.

- Det er jo rigtig positivt. Det er dejligt, at der ikke har været hjemmerøverier i Hørsholm siden 2017. Det er jo en alvorlig forbrydelse, så det er da rigtig fint at blive forskånet for det, siger han, inden han fortsætter:

- Generelt set er Hørsholm jo heldigvis et meget trygt område at leve i på mange parametre. Det eneste, hvor vi stadig udmærker os negativt, det er, at der er stadig alt for mange indbrud i Hørsholm, siger formanden, som ser frem til i samarbejde med Bo Trygt snart at kunne igangsætte en masse nye initiativer for at komme kommunens indbrud til livs.

relaterede artikler

Falsk politibetjent stjal 50.000 kroner fra ældre ægtepar 01. marts 2021 kl. 11:42