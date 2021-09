Et stolt U12 hold med de historiske guldmedaljer. Fra venstre: Vitus Molbech, August Haug Hartmann, Anders Navarro, Carl Filip Bak Weller, Magnus Østergaard. Foto: HRT

Send til din ven. X Artiklen: Så lykkedes det endeligt: Guld igen efter 27 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så lykkedes det endeligt: Guld igen efter 27 år

Hørsholm Rungsted Tennisklubs U12-mandskab blev dansk mester og U18 kom hjem med sølv

Hørsholm - 10. september 2021 kl. 07:49 Kontakt redaktionen

Danmarks bedste juniorer i tennis kæmpede i den forgangne weekend om mesterskaberne for hold. Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) havde kvalificeret sig til medaljeslutspillet med fire hold, og det blev både til guld og en lidt ærgerlig 'stolpe ud' til klubbens juniorer.

Læs også: Hørsholm snuppede guldet fra KB

For HRT har U12 rækken i rigtig mange år være ramt af en sand forbandelse. Trods utallige sølv og bronzemedaljer gennem tiden, skal vi helt tilbage til 1994 for at finde den sidste guldmedalje til HRT's U12'ere.

I årets udgave har HRT's hold bestående af Anders Navarro, Carl Filip Bak Weller, Magnus Østergaard, August Haug Hartmann, Vitus Molbech og Philip Schrøder, været favoritter til at løbe med guldet, og det levede holdet i den grad op til.

Efter at være gået ubesejret igennem kvalifikationen stod holdet i lørdagens semifinale mod de evige rivaler fra KB. HRT kunne dog efter en koncentreret indsats trækker sig sejrrigt ud af opgøret med hele 5-1, og var derfor klar til søndagens finale mod et meget homogent hold fra Skovbakken.

Her fik jyderne ikke fik et ben til jorden: Efter de fire singler var finalen allerede afgjort, og drengene kunne stolte løbe på banen og fejre det første U12 mesterskab til HRT i 27 år.

"Det er meget specielt det her," siger holdets kaptajn, Thomas Haug Hartmann.

Forbandelse brudt Det er en kæmpe befrielse for klubben at bryde denne forbandelse, og så er det så fortjent, at disse drenge løber med mesterskabet. Drengene har nu vundet det danske mesterskab for hold i U9 rækken, U10 rækken og nu U12 rækken (U11 eksisterer ikke, red.) og har dermed vundet alt hvad der er værd at vinde de sidste fire år i træk - det er vanvittigt imponerende, og jeg kan simpelthen ikke være mere stolt af de drenge."

Magtfaktor i dansk tennis "Den succes vi lige nu oplever hos vores juniorer, vidner om, at HRT er en klub i fremgang, og så skal vi ikke glemme, at vi for 14 dage siden vandt Elitedivisionen for kvinder." siger klubchef Jakob Langvad stolt.

"Klubben er, og bør også være, en magtfaktor i dansk tennis, og de tiltag vi har i gang i øjeblikket, vil kun yderligere etablere HRT i toppe af dansk tennis. Det skal vi være stolte af som by og område"

I drengenes U18 nåede HRT's Casper Jalili, Rasmus Egehus, Christopher Garde, Romeo Navarro og Nikolaj Seydel til finalen mod KB. Og den blev tæt.

Efter singlerne var stillingen 2-2, og guldet skulle derfor afgøres i de to doubler. Her kom HRT bedst fra start, og vandt 1. sæt i begge doubler. Desværre blev det stolpe ud for de hårdt kæmpende drenge. Tre afgørende tie-breaks blev alle tabt, og derfor måtte holdet med mindst mulig margin vinke farvel til guldet.

Mange skader I U14 blev der tidligt i sæsonen drømt om et stort resultat for HRT's drenge, der har flere spillere blandt de bedste i Danmark.

Det blev dog aldrig U14 drengenes sæson, der gang på gang blev ødelagt af skader. Trods dette formåede de dog at kvalificere sig til weekendens medaljeslutspil, men da både 1. singlen (Baltazar Huus) og 2. singlen (Christian Grønfeldt) ikke blev spilleklare, lå det i kortene, at det ville blive svært.

Det viste sig at holde stik. Trods masser af fight og vilje måtte August Schrøder, Oscar Weller, Marcus Tofft og Sebastian Lund give tabt i lørdagens semifinale mod de senere Danmarksmestre fra KB. I søndagens bronzekamp mod Gentofte forsøgte Christian Grønfeldt trods en skade at stille op, men måtte desværre opgive af fuldføre kampen, og da både August Schrøder og Oscar Weller tabte med mindst mulig margin i tredje og afgørende sæt, var holdet skæbne besejlet inden også Marcus Tofft måtte give tabt i hans single. Ikke desto mindre blev det til en flot fjerdeplads i en sæson, hvor skaderne desværre satte dagsordenen.

Barren er sat højt Det blev også til en fjerdeplads til HRT's yngste hold i U10 rækken. En tæt semifinale mod B93 endte i et smalt 4-2 nederlag, og da bronzekampen mod KB endte med samme cifre til KB, blev det ikke til medaljer i denne omgang. Laurits Østergaard, William Molbech, Emil Viktor Juelsgaard, Philip Nissen, Valdemar Kjems og Rafael Mauritzen kan dog være utroligt stolte af en flot sæson, som lover godt for fremtiden i HRT.

En succesfuld udendørs sæson er dermed slut for HRT. Nu venter en lige så spændende indendørssæson for klubben, hvor en ting er sikkert: Barren er sat højt i HRT.

-fred.

relaterede artikler

Stor debutsejr til Hørsholm-Rungsted-talent 01. august 2021 kl. 15:08

Unge tennistalenter fra hele verden dystede 23. juli 2021 kl. 16:16

Hørsholm-pige klar til Wimbledon 04. juli 2021 kl. 17:59