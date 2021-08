Erik Eibye skulle oprindeligt have udstillet i Fuglsanghus i midten af december, men corona satte som i mange andre tilfælde en kæp i hjulet. Nu er det dog lykkedes Hørsholm Kunstforening at udstille et udvalg af hans tegninger og søndag blev der afholdt en lille fernisering, hvor omkring 30 personer deltog. Foto: Hørsholm Kunstforening

Så lykkedes det endelig: 91-årig reklamemand får lov at udstille

De indbudte var en kreds af familie, venner og bekendte, og Hørsholm Kunstforening var glade for, at Erik Eibye kunne se sin udstilling - selv om han selv siger, at han jo udmærket kender sine egne tegninger.

- Gennem et langt liv har han haft en særlig evne til at sætte menneskers glæder og sorger i relief. Erik Eibyes tegninger får betragteren til at reflektere over verdens kompleksitet set fra »den lille mands« synsvinkel. Han har altid betragtet sig selv som »den lille mand« - en glad og rund mand, der har mange venner og synes, at tilværelsen er dejlig. Hans tilgang er, at humor, humor og melankoli følges ad, fortæller Lene Bruunsgaard, der er presseansvarlig for Hørsholm Kunstforening.