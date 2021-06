Så langt ramte gebyrer uden for skiven

Byggesager

Byggesager er fuldt ud brugerbetalt i Hørsholm.



Den model koster i Hørsholm 1,3 millioner kr. ekstra på grund af manglende indtægter.



22 af landets kommuner (tal fra 2018) tilbyder byggesagsbehandling uden gebyr for borgerne.

Den model vil i Hørsholm koste ca. 3,7 millioner kroner at indføre



En række andre kommuner opkræver et fast gebyr.

Den model vil - ved et fast gebyr på 1071 kr. - kræve ca. 3,5 millioner kr.



Gebyrsagen

I januar 2020 sagde Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i byggesager.



Kommunen fakturerede frem til 1. april 2016 pr. påbegyndte 15 minutter, derefter for hvert 30.minut, men gik på baggrund af kendelsen over til at opkræve gebyret efter en ny model, der beregner tid minut for minut.



I november 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at frigive penge til at tilbagebetale 3.250.000 kr. i for meget opkrævet gebyr, beløbet er siden 'skrumpet' til ca. 2,5 millioner kr.



Hørsholm opkræver i år 792 kr. i timen i forbindelse med en byggesag.