Så kom vaccinerne endelig: »Det er en stor dag«

Torsdag formiddag begyndte vaccinationerne mod covid-19 i Hørsholm, hvor man fra klokken ni vaccinerede på alle byens plejehjem.

Hørsholm - 07. januar 2021

Hun smiler stadig, da nålen på et splitsekund trænger gennem huden, og smilet forsvinder ikke, mens indholdet forlader kanylen.

- Det var da rigtigt fint, udbryder 90-årige Kirsten Carlsen, da vaccinationen er overstået, og hun får et lille plaster sat på armen.

- Man kan slet ikke mærke det, bemærker hun og smiler igen til plejehjemslægen.

Torsdag formiddag kommer vaccinen mod covid-19 endelig til Hørsholm, og her starter man klokken ni med at vaccinere beboerne på byens fire plejecentre og på de midlertidige pladser. På Plejecentret Lousielund, hvor Kirsten Carlsen bor, sidder beboerne, som de plejer. Enkelte har taget plads i en blød sofa, mens andre sidder ved et bord og sludrer med deres medbeboere.

Imellem dem går plejecentrets læger rundt med hvide bakker, hvorpå vaccinerne ligger, og én efter én får beboerne et stik.

Et lille stik - Det var glimrende. Det har jeg prøvet så mange gange, at det tager jeg mig slet ikke af, fortæller Birte Petersen, der ligeledes bor på Louiselund. Hun smiler også.

Hverken hun eller Kirsten Carlsen var et øjeblik i tvivl om, hvorvidt de ville have vaccinen. Kirsten Carlsen fortæller, at hun stoler på personalet og lægerne, så selvfølgelig skulle hun have et stik. Birte Petersen bemærker, at hun ville være godt dum, hvis hun sagde nej.

»Vi har ventet på det her« Mens beboerne bliver vaccineret, holder Pernille Werner Nielsen øje med, at alt foregår, som det skal. Hun er afdelingsleder på plejecentret Louiselund, og hun har ligesom resten af personalet set frem til dagen.

Artiklen fortsætter under billedet... Pernille Werner Nielsen, der er afdelingsleder på Plejecentret Louiselund, er glad for, at man endelig er kommet i gang med at vaccinere. Det har nemlig været en særdeles svær tid for beboere, pårørende og medarbejdere. Foto: Thomas Olsen

- Vi har ventet længe på det her. Vi har haft mange restriktioner, og nu kan vi snart gøre nogle andre ting, end vi er blevet vant til. Det er en stor lettelse for både beboerne, de pårørende og personalet. Det er virkelig noget, vi har ventet på, fortæller hun, da der er et kort ophold i vaccinationerne.

På Louiselund bliver 88 beboere og 48 medarbejdere vaccineret torsdag formiddag.

Vaccinationer fejres med snaps Også borgmester Morten Slotved (K) lægger vejen forbi plejecentret Louiselund, da de første vacciner bliver givet. Han fortæller, at han er blevet testet gennemgående, inden besøget, og at han gerne vil være med til at opleve den historiske dag.

- Det er en stor dag for Hørsholm. Vi er med til at gøre en forskel, der senere kan betyde, at vi kan åbne mere op for plejehjemmene igen. Det er første skridt til at kunne åbne samfundet op igen, og det har vi ventet på længe, lyder det fra borgmesteren, der samtidig løfter sløret for, hvordan vaccinationerne skal fejres på plejecentret.

- Beboerne skal have øl, snaps og smørrebrød til frokost, og det er fantastisk, synes jeg. Det er virkelig en dag at fejre, lyder det afslutningsvist fra borgmesteren, der sammen med Jan Dehn, som er direktør for velfærd og kultur i Hørsholm Kommune, er mødt frem for at overvære vaccinationerne.

Artiklen fortsætter under billedet... Beboere og personale på plejecentret Louiselund i Hørsholm bliver vaccineret mod covid 19. Foto: Thomas Olsen

Allerede omkring klokken 11.00 bliver de sidste vaccinationer givet til beboerne, og et stort skridt mod en tilbagevenden til normale tilstande bliver således taget af byens ældste på tværs af kommunen.

