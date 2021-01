Så kom partiskiftet: Men ikke til dem han flirtede med

Kommentarer til partiskiftet

Morten Slotved (K), borgmester: "Velkommen, dejligt. Du skulle have forsat med at bo i Hørsholm. Og jeg ved at dine holdninger vil passe fint ind i en konservativ kontekst."



Poul Juul: "Vorherre bevares en analyse. Du har vist for længe været kystbanesocialist uden indsigt det virkelige liv."



Jan Klit (K), kommunalbestyrelsesmedlem: "Sådan hr. Lundshøj . Dejligt du gennem årene har lyttet lidt. Kæmpe gevinst for partiet."



Rasmus Østrup Møller (S), tidligere af Fredensborg Byråd: "Jeg synes altid man skal fejre, hvis man finder hjem...holdningsmæssigt. Tillykke!

Jeg synes dog det er noget træls, at det blev den vej det gik! Held og Lykke!"



Glen Madsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen: "Tillykke til Konservative."