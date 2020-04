Mandag kunne byens frisører atter hive saksen frem til glæde for mange. Frisør Madelaine Mchale fortæller, at hun er booket flere uger frem. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Så klippes der igen

Madelaine Mchale har allerede klippet de første to kunder, da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi frisørsalonen på Usserød Kongevej mandag formiddag, og mange flere venter endnu på at blive klippet. Madelaine Mchale fortæller, at hun er booket næsten tre uger frem.

Et par lyse lokker rammer gulvet, mens Madelaine koncentreret fører saksen. Byens frisører må igen holde åbent, og noget tyder på, at de har været savnet.

Hos Hair by Madelaine er der desuden sat flere tiltag i værk, så klipningen kan foregå sikkert.

Folk, der er syge, opfordres til at ombooke deres aftaler, kunderne opfordres til ikke at medbringe venner, og de bedes om at komme til tiden, så folk ikke venter i salonen. Samtidig er der ikke længere læsestof tilgængeligt.

Vil man læse, mens man bliver klippet, opfordrer frisøren kunderne til selv at tage læsestof med.