Boligpriserne buldrer derudaf, og lokalt har husejerne kun skulle vente tre måneder for en prisstigning på de 200.000 kroner, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindex.

Så hurtigt har husejerne i Hørsholm 'tjent' 200.000

Salgspriserne på boligmarkedet stiger, og nogle steder i landet giver udviklingen hurtig gevinst. Således har husejerne i Hørsholm på tre måneder kunne hive 200.000 kroner mere hjem for deres bolig.

Det viser friske tal fra Boligsidens Markedsindeks, der opgjort fortjenesten for alle landets kommune.

De afslører samtidig, at huspriserne stiger og har gjort det hver måned i et år.

Helt i top ligger Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre og Rudersdal med kun en måned for en 200.000 kroners prisstigning. Omvendt er Tønder den eneste kommune i landet, hvor huspriserne ikke er steget med 200.000 kroner siden 2010, hvor Boligsidens Markedsindeks strækker sig tilbage til.

"Selvom vi ser stigende salgspriser for villaer og rækkehuse i store dele af landet, er der stadig stor forskel på, hvilken hastighed priserne stiger med. Når vi befinder os i de dyre kommuner omkring hovedstaden med høje kvadratmeterpriser, stiger boligpriserne i kroner mere end i områder med lavere kvadratmeterpriser," siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Tempoet varierer en del

I 36 kommuner har det taget husejerne mindre end seks måneder at 'tjene' 200.000 kroner. I 20 kommuner har det taget mellem seks og 11 måneder. I 12 kommuner har det taget mellem ét og to år, imens det i de resterende 26 undersøgte kommuner har taget mere end to år.