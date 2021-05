Rungsted Havn har over ti år været udsat for svindel for ca. 14 millioner kroner, der hovedsageligt er foregået ved fejlagtige momsindberetninger. Ifølge havneformand Jørgen Thorsell fortsætter processen med den planlagte modernisering af havnen p trods af den omfattende sag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Så er det gjort op: Så meget blev der svindlet for på havnen

Undersøgelserne af svindelsag på Rungsted Havn er nu afsluttet og viser et omfang på knap 14 millioner kroner over ti år

Hørsholm - 31. maj 2021 kl. 21:14 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Omfanget af svindelsagen på Rungsted Havn er nu gjort op til et beløb, der langt overstiger de første oplysninger om, at det drejede sig om et beløb på mellem 7 og 10 millioner kroner. Det viser sig nu, at de økonomiske uregelmæssigheder, som sagen kaldes officielt, løber op i knap 14 millioner kroner og er foregået over ti år mellem 2010 og 2020.

Læs også: Havneudvidelsen kører videre trods svindelsag

Det fremgår af en redegørelse, der nu er blevet fremlagt for havnens bestyrelse og i dag også for kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

Svindlet med moms "Uregelmæssighederne vedrører i høj grad mangelfulde momsindbetalinger, og derfor har vi haft en konstruktiv dialog med Skat om tilbagebetaling af skyldig moms," oplyser havneformand Jørgen Thorsell ifølge en pressemeddelelse, der er udsendt umiddelbart efter at kommunalbestyrelsen her til aften blev orienteret og tog redegørelsen til efterretning.

Havnemesteren opdagede det Det var havnechef Anders Söderberg, der kort før årsskiftet 2020/21 konstaterede, at noget var galt - og straks efter blev der sat en revisionsundersøgelse i værk. Og det var så galt, at sagen den 5. januar blev meldt til politiet. Samme dag blev en medarbejder i havnens administration fritaget for tjeneste og fratrådte.

De uddybende undersøgelse i januar, februar og april viste, at det samlede beløb, der er svindlet for, altså er på lige omkring 14 millioner kroner.

Vigtig aftale med Skat Havnen har, oplyses det i pressemeddelelsen, betalt skyldig moms for de seneste tre år på ca. 4,6 millioner kroner, men slipper for tilbagebetaling af moms for perioden fra 2015 til 2017. Det skyldes, at Skattestyrelsen vurderer, at der ikke er udvist "mindst grov uagtsomhed fra Rungsted Havns side".

Aftalen med Skat er vigtig for Rungsted Havn, der står over for en modernisering og udvidelse de kommende år.

Modernisering fortsætter "Nu er vi klar til at se fremad," lyder det fra Jørgen Thorsell, der i pressemeddelelsen bekræfter det, der tidligere er blevet sagt: At svindelsagen ikke får indflydelse på denne proces.

Det fremhæves også, at uregelmæssighederne ikke er affødt af eller har forbindelse til det den planlagte modernisering.

"I bestyrelsen har vi haft to overordnede mål. Det ene mål er at få viden og handle på den viden. Det andet mål er at rette økonomien op for at kunne se fremad," siger havneformanden.

Den samlede undersøgelse af, hvad der er foregået, er foretaget af revisionshuset Deloitte, og sagen er nu overdraget til Nordsjællands Politi.

Rungsted Havn ejes af Hørsholm Kommune og har status som en selvforvaltende enhed, der selv skal varetage havnens drift og udvikling.

Skiftet skete i juli 2015, da havnen ændrede status fra aktieselskab til kommunal enhed.

