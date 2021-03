Så er der vandretur i Folehaveskoven

"Når solen kommer højt på himmelen, begynder naturens dyr og vækster at røre på sig. De vågne dyr har travlt med at etablere sig, fuglene skaffer sig et territorium og bygger rede; andre dyr har travlt med at finde føde nu, hvor deres vinterforråd er opbrugt. Æblegrenene har store modne blomsterknopper, der venter på sol. De støvfyldte rakler på hasselbusken venter på et vindstød. Overalt gør naturen sig klar til foråret," skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.