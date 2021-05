SF's to kandidater til kommunalvalget Ib Tune Olsen og Louise Zabel gør reklame for deres grønne plan 22. maj i Gågaden i Hørsholm. Foto: Privat

SF står klar med blomsterfrø og grøn plan for Hørsholm

• Landzonen vest for Helsingør-motorvejen skal bevares som skov og åbent land. Området kan med trampestier åbnes lidt op til rekreative formål. Sjælsø bør forbindes til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Rungsted havn er et stort udflugtsmål for mange. Havnen kan udbygges både i størrelse og kvalitativt.

• Kyststrækningen syd for havnen er vanskelig at passere. Stensætninger og badebroer gør passage vanskelig, og kysten er meget smal. Der er flere adgangsstier fra Strandvejen, men passager og skiltning om lovlig adgang kan forbedres betydeligt.

• Langs Nattergalevej ligger et stort åbent, grønt areal med planer om mere biodiversitet. Der er også en populær kælke- og skibakke. Hele dette grønne areal, som ejes af kommunen, kan forvandles til et stort byggefelt. SF i Hørsholm foreslår i stedet, at det fredes. Andre åndehuller i byområdet bør også bevares. Eksempelvis den grønne kile fra Ådalsparkvej til Bolbrovej og de små boldbaner øst for Usserød å.