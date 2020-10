Louise Zabel er kandidat for SF ved kommunalvalget i Hørsholm i november 2021 og opfordrer borgerne til at komme med input og ideer.

Send til din ven. X Artiklen: SF søger input og kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF søger input og kandidater

Partiet inviterer først til interessemøde, ugen efter til opstillingsmøde

Hørsholm - 26. oktober 2020 kl. 07:02 Kontakt redaktionen

SF i Hørsholm har indstillet målskiven på kommunalvalget om godt et år, hvor de skal forsøge at generobre det mandat i Hørsholm Kommunalbestyrelse, de tabte for syv år siden.

Det gør de nu ved at invitere alle interesserede og SF-sympatisører til et interessemøde tirsdag den 3. november kl. 19 i Medborgerhuset Egedal i Kokkedal.

"Der er brug for SF i Hørsholm - vil du være med til at forme politikken? Giv os et par ord og ideer med på vejen," lyder opfordringen fra SF-kandidat Louise Zabel.

Partiets pejlemærker På en netop overstået workshop på tværs af SF i Hørsholm og Fredensborg har man nu kvalificeret de kommunalpolitiske pejlemærker, der er arbejdet med den senere tid.

Det handler om minimumsnormeringer, børn med særlige behov, bedre ældrepleje, konkrete natur- og klimaindsatser, bæredygtig udvikling samt sikring af kulturen og mere magt og kraft til foreninger og frivillige.

Men arbejdet er ikke færdigt endnu, og ifølge Louise Zabel er der brug for flere folk og gode konkrete input til, hvordan SF kan gøre Hørsholm endnu bedre at bo i.

"SF Hørsholm er en lille gruppe af kompetente og gæve folk, der kender Hørsholm godt og ved en del om, hvor SF kan gøre en forskel på de mærkesager, vi har blandt andet for børn, klimaet, naturen og kulturen. Men vi vil gerne være flere og vi vil gerne have hjælp. Især fra helt almindelige borgere, der ikke er aktive andre steder, men bare har travlt med livet og kan mærke, hvor vi i Hørsholm bør gøre det bedre", siger Louise Zabel i en pressemeddelelse.

Klar til opstilling På interessemødet den 3. november er der også mulighed for at høre mere om mulighederne for at stille op sammen med de to SF-kandidater, Louise Zabel og Ib Tune Olsen.

Ugen efter - tirsdag 10. november kl. 19 - afholder partiet opstillingsmøde i Medborgerhuset Egedal i Kokkedal, hvor der kun er adgang for medlemmer.

Mere info fås hos Louise Zabel på louisezabel@hotmail.com eller 28769558.

mt