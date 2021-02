Se billedserie Når der er kommunalvalg 16. november, stiller SF med to kandidater: Louise Zabel og Ib Tune Olsen. Foto: Ann-Sophie Meyer

SF: Kommunalbestyrelsen trænger til en vagthund

Kommunalbestyrelsen mangler en vagthund, som trækker i en rød og grøn retning, mener de to SF’ere, der stiller op til kommunalvalget.

Der er 19 pladser i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, og står det til Louise Zabel og Ib Tune Olsen, så skal SF have minimum én af pladserne - og gerne to.

- Vi håber på at få en eller to pladser afhængigt af, hvad Hørsholms borgere synes, siger SF's 41-årige spidskandidat, Louise Zabel, hvorpå kandidat Ib Tune Olsen tilføjer:

- Det ville være fantastisk, hvis det blev to.

På nuværende tidspunkt har SF ingen pladser i kommunalbestyrelsen. Den seneste SF-kandidat der sad med til bords var Lars Iversen, som sad ene mand for SF fra 2009 til 2013.

Men ved kommunalvalget i 2013 mistede SF partiets eneste plads i kommunalbestyrelsen, og de to SF'ere oplyser, at det var omkring 20 stemmer, der afgjorde, at Lars Iversen måtte give afkald på sin plads.

Til kommunalvalget i 2017 var Louise Zabel den eneste SF'er, der var at finde på stemmesedlen i Hørsholm Kommune. Hun fik 274 personlige stemmer, mens partiet samlet set fik 422 stemmer, og det var ikke nok til en plads i kommunalbestyrelsen.

Grøn byudvikling Men SF har ikke mistet modet, og hvis partiet bliver en del af kommunalbestyrelsen efter kommunalvalget til november, er det i høj grad grøn byudvikling, miljø og den nære velfærd, der kommer til at være på partiprogrammet.

- Hørsholm er en kommune på omkring 25.000 indbyggere, og vi undrer os over, at der absolut skal komme flere til byen, at vi skal være en »bosætningskommune«, siger Louise Zabel, og den undren kan hendes partifælde nikke genkendende til:

- Kommunen er jo så småt ved at være udbygget. De resterende grønne områder bliver der færre og færre af, og der skal altså også være lidt til fremtiden. Det kan ikke nytte noget, at man vil brænde alle raketterne af på én gang, siger Ib Tune Olsen.

- Der vil vi gerne have lov til at være tilpas konservative og sige: »Hørsholm er en rigtig dejlig grøn kommune, og det er derfor, folk er er glade for at bo her. Lad os nu bevare de grønne pletter, der er tilbage i stedet for at fylde dem op«, tilføjer Louise Zabel.

Artiklen fortsætter under billedet.. Hvis de to SF’ere bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil de blandt andet arbejde for, at der bliver afsat flere penge til den nære velfærd - og de har særligt fokus på kommunens børn. Foto: Ann-Sophie Meyer

Den nære velfærd Samtidig ønsker de to SF'ere, at der skal bruges flere penge på den nære velfærd.

- Især på børneområdet sker der ikke nok, og der skal simpelthen være råd til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Det kan ikke være rigtigt, at vi bruger pengene på alt muligt andet. Den nære velfærd skal kunne mærkes, og det gælder jo især i forhold til børnene. Både de mindste børn, skolebørnene og de unge. Men det gælder også de ældste, de syge, dem med særlige udfordringer og de handicappede, siger Louise Zabel.

Det giver Ib Tune Olsen hende ret i.

- Hørsholm vil gerne føre sig frem som en meget børnevenlig kommune, men der er et stort spring fra de meget smukke ord i strategier og visioner og så til den daglige virkelighed, siger han.

Men hvor skal pengene komme fra?, spørger Frederiksborg Amts Avis.

- Det er svært, når vi sidder udenfor og ikke er med i de budgetdækningsrunder, der kører, hvor der jo selvfølgelig bliver givet en masse relevante oplysninger, som kan inspirere til at pege på nogle områder, hvor man måske kunne finde et lidt andet udgiftsniveau, siger Ib Tune Olsen.

Men de to partifæller peger på prioriteringer af byggeprojekter, udvikling af havnen og udskydelse af anlægsprojekter inden for idrætten som mulige steder at spare, når pengene ikke rækker til det hele.

- Og måske skal vi også opgive tanken om, at kommunen driver kommerciel biograf, tilføjer Louise Zabel.

En lukket boble Hvis SF kommer ind, og hvis konstitueringen efter kommunalvalget i november kommer til at ligne den, der er nu, hvor De Konservative har konstitueret sig med S og RV, så vil SF være med.

- Vi støtter som sådan op om det flertal, der kører, men vi kan jo også se, at der stadig er ting, der ikke spiller, og det vil vi gerne gå ind og gøre noget ved. Der trænger til at komme en vagthund, der trækker i en rød og grøn retning, så der bliver fulgt op på de aftaler, der bliver lavet, siger Louise Zabel.

Samtidig mener de to SF'ere, at der bør være en mere åben dialog, når det gælder kommunalbestyrelsen som helhed.

- Det virker for mig som en lukket boble, hvor K, S og RV slår ring om sig selv og ligesom får det til at virke. Det virker ikke som om, at der er en god samarbejdskultur, siger Louise Zabel.

Men I vil gerne være med i den boble, hvis I kommer ind?

- Politisk er det der, vi helt klart føler os hjemme. Men vi synes, at der skal prikkes hul på den lukkede fest, det kan virke som. Vi vil gerne gå ind og være mæglere og understøtte, at vi skal have en samarbejdende kommunalbestyrelse, siger Louise Zabel.

Det er tredje gang, Louise Zabel stiller op til kommunalvalg i Hørsholm Kommune, mens Ib Tune Olsen stiller op for første gang.

Men kommunalpolitik er ikke uvant territorium for 73-årige Ib Tune Olsen, der har siddet som kommunaldirektør i Hørsholm Kommune fra 1980 til 1994.

