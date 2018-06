Sommerfesten bød på en længe ventet showkamp i fodbold, hvor skolens førstehold vandt efter straffespark over et flot kæmpende allstarshold.

SES åbner dørene med sommerfest

Sportsefterskolen Sjælsølund (SES) har gennem årene manifisteret sig som et trækplaster for unge, der valfarter til fra nær og fjern for at prøve kræfter med alt fra fodbold, adventure, badminton over dans til golf og skisport. I de seneste tre år har skolen holdt en stort anlagt sommerfest, hvor SES åbner dørene for naboer og samarbejdspartnere, og hvor tidligere, nuværende og kommende elever og deres familier kan mødes, hygge sig og udveksle erfaringer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.