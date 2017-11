Se billedserie Der var gang i den i Hørsholm Midtpunkt i lørdags, hvor de handlende blandede sig med en politisk farvelade. Foto: Joram G. Menzer

SE BILLEDERNE: Valgkampens slutspurt i Hørsholm Midtpunkt

Hørsholm - 20. november 2017 kl. 07:01 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag er det tid til vælgernes dom, når borgerne går til stemmeurnerne til kommunalvalg og regionsrådsvalg. I lørdags gjorde en stor del af partierne deres for at få lokket tvivlerne over på deres side, og der var således fyldt med farvestrålende balloner, bolsjer, flag og deslige, da mange partiers kandidater opholdt sig i Hørsholm Midtpunkt, hvor de talte med borgerne. En af dem, der var mødt op var Stig Jørgensen (LA), der stiller op til regionsrådet. Han var blandt andet i Midtpunktet for at komme i dialog med borgerne.

- Regionerne er jo meget vigtige, men det kan være svært at trænge igennem med det budskab. Jeg er her, fordi her kommer mange, som man kan tale med, og det er vigtigt, for jeg vil også gerne høre, hvad de mener, siger Stig Jørgensen, der er læge.

Medlem af kommunalbestyrelsen og borgmesterkandidat Niels Lundshøj (S) var enig i, at det giver god anledning til at tale med borgerne.

- Jeg synes, at det er en god og hyggelig dag, hvor man kan komme i kontakt med nogle af de mennesker, man måske ikke kommer i kontakt med til vælgermøderne i valgkampen, siger Niels Lundshøj.

En af dem kandidaterne kunne møde var Kim Østrand, der tilfældigt var i Midtpunktet med sin familie. Han syntes, at arrangementet var en fin idé, omend han netop efterlyste mere dialog.

- Når jeg møder politikerne, kommer jeg altid hjem med mere viden om deres ønsker og ambitioner på kommunens vegne, og det ser jeg som et plus. Men jeg har lige talt med en kandidat, som jeg ikke kendte, og han havde mere behov for at fortælle mig om sine ønsker og visioner, og han spurgte faktisk slet ikke til mig. Det ville i mine øjne være et stort plus, hvis politikerne var lidt mere dialogorienterede, siger Kim Østrøm.

Og mens en del af kandidaterne også mente, at det var en måde at fejre demokratiet på, ytrede Louise Zabel (SF) ønske om, at den idé kunne føres mere ud i livet til daglig.

- Valget er der, hvor vi giver borgerne mulighed for at stemme, og det er der heldigvis mange, der gør. Men jeg ville jo ønske, at der var mere valgstemning også imellem valgene, så vi holdt nogle flere demokratiske fester for borgerne, siger Louise Zabel.