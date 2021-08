SE BILLEDERNE: Når skoletaskerne er større end ryggen

Se billedserie Klatrestativet i skolegården blev hurtigt bemandet af de første børn. Foto: Fred Jacobsen

Små 500 elever mødte i dag ind til et nyt skoleår på Usserød Skole, hvor næsten alt var som det plejer at være

Noget var som det plejer at være: Solen strålede fra en blå himmel, en masse forventningsfulde og spændte børn strømmede til skolen, en del af dem med deres forældre, og skolelederne, lærerne og pædagogerne havde de helt store smil på.

"Skolefolk glæder sig hver gang til at se eleverne igen. Det er som cirhushesten og savsmuldet," lyder Usserød Skoles vice-skoleleder Vibeke Røllings beskrivelse af den følelse, hun stod med denne mandag morgen.

Direkte til klasserne Og så var der alligevel noget, der ikke var som det plejer at være: Bortset fra 0. klasserne, der mødte ind til deres absolut første dag i skole, gik de øvrige elever direkte i hver sin klasse for at tage det ny skoleår i angreb, som for elever over 12 år, hvis forældre har givet tilladelse, også indebærer to ugentlige podninger for corona som en del af rutinen.

Små 500 elever mødte tidligere i dag ind til første skoledag på Usserød Skole efter denne opskrift.

For 19 børn i 0. a og 18 i 0. b - eller også var det omvendt - var der dog kaldt til samling i skolegården kl. 9, hvor skoleleder Tim Troest Hald og vice-skoleleder Vibeke Rølling tog imod.

"Jeg elsker når skoletaskerne er større end ens ryg," lød det blandt andet fra en storsmilende skoleleder, der introducerede de mest glade og smilende børn til en tilværelse, der i de næste mange år kommer til at fylde meget i hverdagen.

4. klassernes flagallé Derefter blev de 37 nye børn på Usserød Skole delt op i hver sin klasse, og så gik turen ellers i samlet march ud af skolegården, ud på fortovet på Gl. Byvej og ind til en flagallé, som skolens 4. klasser sørgede for for at hilse de nye elever velkommen.

Mens det skete, begyndte undervisningen så småt rundt omkring i klasselokalerne for de ældre elever.

Tid til Tim Troest Hald og Vibeke Rølling at reflektere lidt over den forskel, starten på skoleåret 2021/22 er i forhold til et 'normalt' år.

Det 'normale' er nemlig, at alle 500 samles i skolegården på denne første dag. Det er ifølge Timm Troest Hald og Vibeke Rølling dog ikke nødvendigvis en måde de vender tilbage til på Usserød Skole.

Trygt og rart i klasserne "500 elever samlet ét sted giver ikke det rette fokus," mener skolelederen, og Vibeke Rølling supplerer:

"Vi tror på, det er mere nært og rart at møde ind til de kendte omgivelser i klasserne."

De mener også, at Usserød Skoles elever er kommet godt igennem tiden med coronaens restriktioner.

"Det har alt i alt været en tid med god læring og trivsel, så jeg tror ikke på, at vi kommer til at opleve et større efterslæb. Dog kan der være brug for noget to-lærer undervisning i nogle af de praktiske fag," forudser skolelederen.