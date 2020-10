SE BILLEDERNE: Coronaens skiftende ansigter

Det er selvfølgelig oplagt at sammenligne Corona pandemien her i 2020 med den spanske syge og spørge: Er den anden bølge værre end den første?

Til at starte med er det oplagt, at slå fast, at Corona pandemien har kostet 690 mennesker livet her i Danmark, så hvad angår dødsfald, kan de to sygdomme overhovedet ikke sammenlignes; men er anden bølge her i 2020 også værre end første bølge?