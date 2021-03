SE BILLEDER: Pop-up i apoteket fik shopperne på gaden

Indenfor er i denne sammenhæng de lokaler, Hørsholm Apotek har efterladt sig tomme efter at være flyttet ind i selve Hørsholm Midtpunkt. Og her er fire butikker, der normalt holder til i det fortsat lukkede indkøbscenter, rykket ind. På baggrund af en idé, som Irene Carstensen fra dametøjsbutikken Rough & Sweet var med til at 'føde' sammen med herretøjsmanden Joachim Tick.

Det de længstes efter

"Jamen, jeg er så glad for, at vi fik stablet det her på benene," nåede Irene at fortælle, mens mest af alt hun havde travlt med at gøre det, hun og mange andre forretningsdrivende har længtes efter i de seneste to måneder: At rådgive kunder i de varer hun faldbyder, og - ikke mindst - betjene den betalingsterminal, der igen får gang i noget omsætning.