Se billedserie Dronning Margrethe overrakte tirsdag eftermiddag Rungstedlundprisen til professor i geologi Minik Rosing. Det skete på Karen Blixen Museet foran cirka 100 gæster i Boganis-salen. Foto Keld Navntoft Foto: Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDENE: Blixen-pris til forsker af livets dåbsattest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDENE: Blixen-pris til forsker af livets dåbsattest

Hørsholm - 18. april 2018 kl. 05:50 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Minik Rosings dybe interesse for natur og klima ville have glædet Karen Blixen.

Det var et af omdrejningspunkterne i talerne, inden hendes Majestæt Dronningen officielt overrakte den grønlandske geolog Minik Rosing årets Rungstedlundpris i en tætpakket Boganis-sal på Karen Blixen Museet sent tirsdag eftermiddag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Jeg tror, Karen Blixen sidder deroppe og glæder sig over fremmødet og stemningen her på Rungstedlund i dag. For lidt mere end et halvt år siden sluttede Tore Dinesen sig til hende. Efter 45 års medlemskab og formandskab for Rungstedlundfonden. Så ham mindes vi også i dag. I år går Rungstedlundprisen til Minik Rosing, geologen, forskeren og formidleren, der rykkede livet på jorden en milliard år tilbage. Han rykkede naturen ind på den politiske dagsorden, da han sammen med Olafur Eliasson bragte grønlandske isblokke til Rådhuspladsen forud for klimatopmødet i Paris. Minik Rosing bedriver forskning og formidling på højt plan, og Minik Rosings emner - hans dybe interesse for natur og klima - ville have glædet Karen Blixen, lød det blandt andet fra formand for Rungstedlundfonden Michael Bjørn Nellemann, inden han overlod ordet og motiveringen af årets pris til historikeren, dr. Phil Bo Lidegaard, der også er en nær ven af Minik Rosing:

- I forskningens verden er Minik - endnu - mest kendt for at have fundet det, han selv kalder livets dåbsattest. Selv om Minik ved mere end de fleste om, hvad der skete her på denne afsides planet i universet for næsten fire milliarder år siden, er han samtidig dybt engageret i, hvad der foregår netop nu - og i vores muligheder for at påvirke, hvad der kommer til at ske i de kommende år. Det gælder de store spørgsmål omkring klimaændringer, og hvordan vi kan brødføde en stadig større verdensbefolkning. Minik er på begge felter aktivt engageret med utraditionelle og banebrydende opdagelser og tanker, der potentielt kan være med til at forandre det, som ellers let kan forekomme at være tingenes uafvendelige, skæve gang, lød det blandt andet fra Bo Lidegaard.

Det er 26. gang, at Rungstedlundprisen bliver uddelt. Minik Rosing er leder af Geologisk Museum og har siden 2000 været professor i geologi ved Københavns Universitet.

I sit arbejde i Isua - nordøst for Nuuk har han blandt andet påvist spor af det ældste kendte liv på Jorden. Sporene er 3,8 milliarder år gamle. I prøver fra Isua har han desuden påvist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 milliarder år siden var lige så stort som i dag. Derved har han tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen ved hjælp af en ekstrem drivhuseffekt. Rosing har allerede modtaget en lang række hædersbevisninger for sit banebrydende arbejde. Tirsdag fik han tilføjet Rungstedlundprisen og 50.000 kroner - doneret af Hørsholm Kommune.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag...