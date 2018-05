Marcus Guldager (S) foreslår et totalt rygeforbud i skoletiden. Foto: Lars Sandager Ramlow

S vil lave forbud og kvitte smøgerne i skoletiden

Hørsholm - 18. maj 2018 kl. 05:09 Af Anna Törnqvist Jensen

Står det til Socialdemokratiet skal smøgerne og røgen ud af kommunens folkeskoler. Partiet foreslår derfor et totalt forbud mod rygning i skoletiden - både på og udenfor skolen. Forslaget kommer efter, en ny sundhedsrapport har konkluderet, at flere unge i Hørsholm begynder at ryge. Det vil Socialdemokratiet til livs.

- Jeg kender desværre personlige mange tilfælde, hvor børn og unge er begyndt at ryge allerede i folkeskolen. Jeg tror, at et forbud mod rygning i skoletiden kan være et effektivt redskab for at forhindre ryger-fællesskaber og derved mindske antallet af helt unge, der begynder at ryge, siger Marcus Guldager (K), der er næstformand i Sundhedsudvalget og formand for DSU Øresundskysten.

Marcus Guldager mener, at et forbud er det rette middel mod røgen.

- Jeg tror, forbud er vejen frem i dette tilfælde, fordi vi har at gøre med unge under 18 år. Et forbud vil eksempelvis kunne betyde, at de unges forældre bliver inddraget i tilfælde af, de unge bliver taget i at ryge, og at vi kan sætte ind tidligt, siger Marcus Guldager.

Borgmester Morten Slotved (K) er ikke umiddelbart afvisende over for forslaget, som nu skal behandles i Sundhedsudvalget, og han er enig i, at kommunen skal tage nogle initiativer for at komme rygningen til livs.

- Det er en katastrofe, at vi får flere unge rygere. Vi skal tage nogle initiativer, så vi kan få færre rygere, for hele problematikken omkring rygning blandt unge er meget bekymrende, siger Morten Slotved.