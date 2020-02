Socialdemokraternes gruppeformand i Hørsholm Kommunalbestyrelse, Niels Lundshøj tror, at regeringen har en skæv forestilling om, at Hørsholm alene er »whiskybælte«. Her bor også mennesker med ganske almindelige lønninger, påpeger han. Foto: Lars Sandager Ramlow

S i Hørsholm: Ny udligning kan ramme vores svageste hårdt

Hørsholm - 03. februar 2020 kl. 16:08 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I torsdags blev regeringens forhandlingsudspil til en ny udligningsreform præsenteret. Bliver den vedtaget betyder det, at Hørsholm Kommune skal udligne for yderligere 70 millioner kroner. Og det er for voldsomt, siger gruppeformand Niels Lundshøj (S), der udtaler sig på vegne af hele den socialdemokratiske gruppe i Hørsholm kommunalbestyrelse:

- Udligningsordningen er som princip både nødvendig og rimelig. Men der har tegnet sig et urimeligt billede om, at borgerne i Hørsholm alle er privilegerede, og at vi har en rig kommunekasse, der bugner med penge.

Niels Lundshøj peger på, at selvom skatteprocenten er lav, og selvom Hørsholm under ét har et højt skattegrundlag, er der mange faktorer, der gør, at en udligning på 70 millioner er et hårdt slag for kommunen:

- For det første er det langt fra alle i vores kommune, der tjener mange penge. Her bor også mennesker med ganske almindelige lønninger. Læg hertil at boligpriser og ejendomsskatter er høje. Jeg tror, regeringen har en skæv forestilling om, at Hørsholm alene er whiskybælte. Vi er meget andet, og vi kæmper hvert år for at opretholde et ordentligt serviceniveau og udvikle vores skoler og daginstitutioner.

Den socialdemokratiske gruppe understreger, at de er tilhængere af en solidarisk omfordeling mellem kommunerne, men anfægter grundlaget for det nye udspil:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i de seneste år har været igennem nogle svære budgetforhandlinger, hvor besparelserne har kunnet mærkes. Jeg har svært ved at se grundlaget for, at vi pludselig skal kunne betale 70 millioner ekstra, siger Niels Lundshøj og fortsætter:

- Vi betaler allerede omtrent en tredjedel af vores indtægter til udligningen i solidaritetens tjeneste. Derudover er det ikke mere end to år siden, at vi fik en ekstraregning, da udligningssystemet dengang blev justeret.

Socialdemokratiet opfordrer Regeringen til at gå i dialog med S i Hørsholm for dermed at skabe et mere nuanceret billede af en af de kommuner i Nordsjælland, der bliver ramt hårdt:

- Vi har lige siddet i budgetforhandlinger, hvor vi har kæmpet for børneområdet og fået en god aftale på plads, hvor vi markant investerer i skoler og daginstitutioner, for det er der i dén grad behov for. Socialdemokratiet i Hørsholm har ikke noget imod at sætte skatten en smule op for at levere velfærd til borgerne. Men skal vi til at sætte skatten op for alene at kunne opretholde det nuværende serviceniveau, så vil det ramme den enkelte borger hårdt - og lærere, pædagoger, sygeplejersker og så videre. Børn og ældre i Hørsholm har selvfølgelig også ret til en god service.

