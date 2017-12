Se billedserie Socialdemokratiets Niels Lundshøj er godt tilfreds med den aftale, der er blevet indgået. Foto: Allan Nørregaard

S fik ikke borgmesterposten - men de fik så meget andet

Hørsholm - 01. december 2017 kl. 09:23

Socialdemokratiets spidskandidat Niels Lundshøj tager al luft ud af det kupforsøg, som Ugebladet beskrev søndag. Her kunne avisen nemlig fortælle, at Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance havde tilbudt Socialdemokratiet borgmesterposten. Men Niels Lundshøj takkede nej.

- Jeg har skrevet under på en aftale (med K og R, red.), og den står jeg ved. Jeg skal ikke være borgmester, det skal Morten Slotved (K), for det er det, borgerne har valgt. Jeg nægter at underminere borgernes ønsker. Det ville være helt skævt, hvis jeg skulle sidde på en borgmesterpost, når jeg ikke engang har været opstillet som borgmesterkandidat, siger Niels Lundshøj.

Han glæder sig i stedet over, at Socialdemokratiet har sat deres fingeraftryk på det kommende politiske arbejde.

Helt konkret har Socialdemokratiet sikret sig, at der er enighed om at opføre et antal almene boliger, at unge kan få vederlagsfri psykologhjælp, og at der laves flere og bedre cykelstier. Derudover er Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre enige om, at der ikke skal bygges i landzone, og at grønne og fredede områder skal bevares. Og endelig skal den omdiskuterede SFO-takst, der steg fra 476 kroner til 1772 kroner og senere blev sat ned igen til 980 kroner, helt ned til de oprindelige 476 kroner.

- Jeg er rigtig glad for, at vi endelig får rettet helt op på SFO-ordningen efter det store antal udmeldelser, vi oplevede. Skolefritidsordningen er et tilbud, der giver elever og forældre tryghed og sikrer de sociale fællesskaber. Med tilbuddet kan forældrene være helt sikre på, at børnene er i gode hænder indtil afhentning, og samtidig sikrer tilbuddet, at børnene er en del af et socialt fællesskab, siger Niels Lundshøj.