Rungstedlund inviterer til fredagsskum hos Blixen

Et stykke musik, en film, en oplæsning eller noget helt andet. Det kan man opleve, når Karen Blixen Museum Rungstedlund inviterer til museets nye fredagsbar »Fredagsskum hos Blixen«, hvor der udover at blive serveret noget til ganen også sættes fokus på kulturen.

Første gang museet byder på »Fredagsskum« bliver den 31. juli fra klokken 17.00 til 19.00, hvor forfatteren Mathilde Walter Clark vil læse op fra sine to seneste bøger, Lone Star og Huset uden ende, der tager hjemmet og dets mysterier under behandling.

Mathilde Walter Clark, der er født i 1970, er kandidat i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet og New York University. Hun debuterede i 2004 med romanen Thorsten Madsens Ego. Hun har siden udgivet to samlinger af fortællinger, Tingenes uorden fra 2005 og Grumme historier fra 2011, samt Don Juan-romanen Priapus, der udkom i 2010. I 2018 udgav hun romanen Lone Star og i 2020 Huset uden ende, og det er de to sidstnævnte, som hun læser op af til arrangementet den 31. juli.