I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm inviterer Karen Blixen Museum til Mini-BioBlitz ? en ekspedition for børn i Rungstedlunds Fuglereservat med Vicky Knudsen. Foto: Annemette Kuhlmann

Rungstedlund inviterer til Mini-BioBlitz for børn

Hørsholm - 24. august 2020 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm inviterer Karen Blixen Museum til Mini-BioBlitz - en ekspedition for børn i Rungstedlunds Fuglereservat med Vicky Knudsen.

Bio betyder liv, og blitz betyder at gøre noget hurtigt og intensivt. Et BioBlitz går derfor ud på at undersøge et givent område for dyre- og plantearter - og derefter registrere dem, man finder. Og det er netop det, som de unge mennesker kan få lov til, når Karen Blixen Museum Rungstedlund i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Hørsholm inviterer til Mini-BioBlitz for børn i Rungstedlunds Fuglereservat med Vicky Knudsen.

Mini-BioBlitz er en naturbegivenhed for børn, hvor man går på jagt med net, insektkasser og forstørrelsesglas for at finde så mange slags af en given art i et afgrænset område - nemlig i Fuglereservatet på Rungstedlund - i tidsrummet fra klokken 11.00 til klokken 15.30. Der vil være eksperter, der kan hjælpe med at bestemme arterne og fortælle historier om dem, ligesom der vil være fornødent udstyr til udlån.

Der er også hjælpere til at stå ved vandløb, og museet anbefaler, at børnene selv medbringer madpakke, selvom der også vil være saftevand og frugt til arrangementet.

Mini-BioBlitz er udviklet i samarbejde med biolog Vicky Knudsen, lokalafdelingen under Danmarks Naturfredningsforening og studerende fra naturvidenskabelige uddannelser.

Tag en kop kaffe imens Ønsker kamn at familien skal deltage, skal man huske kun at tilmelde de børn, som deltager. Voksne kan følge med på turen eller, hvis barnet er tryg ved at gå med de andre børn, nyde kaffe på Madam Carlsens Café i mens.

Arrangementet finder sted i Fuglereservatet, som er den skov, der omkranser Karen Blixen Museum Rungstedlund.

- Jeg vil gerne tænke mig Rungstedlund i Fremtiden i mange Aar kunde være et Aandehul midt i en stor By. Og fordi Trækfuglene paa Rungstedlund har betydet meget for mig, har jeg forestillet mig det som et Fuglereservat, et rigtigt Paradis for Fugle som søgte hertil tværs over Verdenshave, sagde Karen Blixen i en radiotale i 1958.

Og forfatterinden gik netop op i at pleje naturen og passe på fuglene på Rungstedlund. Hele Rungstedlund med sine 15 hektarer blev naturfredet i 1973, hvor det blev bestemt, at det skulle anvendes som have-, skov- og græsarealer og herunder fuglereservat.

Naturen på Rungstedlund har alle vigtige elementer for biodiversitet - det vil sige alt det, der afgør, om der i naturen er mulighed for at have mange arter. Der er pryd- og frugthave, dam og vandløb, åbne græsningsarealer med heste og køer og vildskov. Der er også talrige træer, der er mere end 200-300 år gamle, og hvoraf flere har en forbindelse til de herregårde, som Karen Blixen besøgte. Naturen rummer også en bronzealderhøj, Ewalds Høj, og ikke mindst Karen Blixens grav, som hun selv udpegede og tilrettelagde og var med til at indvie.

Arrangementet finder sted den 6. september, og der er planlagt tre hold i forskellige tidsintervaller i løbet af dagen.

Arrangementet er gratis, men kæver tilmelding via museets hjemmeside. Her kan man også læse, hvornår de forskellige hold starter.

soelberg