Rungstedlund inviterer til Cli-fi

06. august 2020

Klimafiktion og økopoesi er forholdsvist nye litterære genrer, som bearbejder og forholder sig til klimakrisen. Men hvordan kan cli-fi, der er en forkortelse for klimafiktion eller climate fiction, som genre kommentere på og ændre noget ved den allestedsnærværende klimakrise?

Det kan man blive klogere på i starten af næste uge, når den første talk af flere om »Cli-fi« på Karen Blixens Rungstedlund finder sted. Her forsøger vært Mikkel Fønsskov at blive klogere på, hvordan danske forfattere arbejder med klima og natur i deres bøger.

Besøgende kan møde Gregers Andersen, der forsker i netop cli-fi og forfatteren Charlotte Weitze, der blandt andet har skrevet »Den afskyelige«, en vild og vidtforgrenet fortælling om fanatisme og stor kærlighed. Og en økopolitisk satire om det umulige CO2-regnskab og det enkelte menneskes ansvar for at gøre noget. Til arrangementet vil også Karen Blixens novelle »Ringen« blive inddraget i diskussionen.

Om »CLI-FI TALKS« »Klimakrisen er også en kulturkrise,« skriver den indiske forfatter Amitav Ghosh i det stærke essay »The Great Derangement« fra 2015. Han afdækker, hvorfor klimakrisen også er en krise for vores forestillingsevne og fælles fantasi. I 2020 rejser Ghosh nemlig en bemærkelsesværdig kritik mod kunstnere og forfattere for at have svigtet fundamentalt i forhold til klimakrisen.

Amitav Ghosh mener, at det enkelte individs indre følelser har domineret i litteraturen men at forfatterne lukker øjnene for virkeligheden, hvor natur- og klimaudfordringer i høj grad påvirker det at være menneske: »I helt basal forstand kan vi ikke længere opretholde forestillingen om dette autonome, menneskelige individ, som vi engang havde,« siger Ghosh til Politiken i januar 2020.

Samtidig har forskere foreslået, at den geologiske tid, vi lever i, skal kaldes den antropocæne tidsalder (den menneskelige tidsalder), fordi menneskeheden nu påvirker Jordens tilstand på så afgørende og omfattende en måde, at den ikke mere kan tænkes uden os. Der findes med andre ord ikke en klar adskillelse mellem mennesket og naturen mere - de er to sammenviklede størrelser, og derfor kryber klimaet også ind i litteraturen.

Når forskerne stopper, tager forfatterne over og behandler klimakrisen litterært. Det er dét, der kaldes Cli-fi eller klimafiktion.

Karen Blixen Museum Rungstedlund lægger over en række aftener hus til samtaler, hvor de besøgende dykker ned i emnet sammen med en række forskere og kendte danske forfattere, der dyrker klimaet og naturen i deres tekster. Arrangementerne vil desuden være forankret i en række af Blixens tekster - en forfatter, der i den grad behandlede naturen og ikke mindst menneskenes forhold til den.

Forsker og forfatter Til det første arrangement i rækken bliver det forsker Gregers Andersen og forfatteren Charlotte Weitze, der byder ind med deres perspektiver.

Charlotte Weitze, der er født i 1974, er forfatter og cand.mag. i folkloristik. For Charlotte Weitze hænger skriften sammen med at undersøge det gådefulde. Hendes romaner og noveller foregår på grænsen mellem det hverdagsagtige og det eventyrlige.

Gregers Andersen er klimaforsker og debatbogsforfatter. Indtil november 2020 er han ansat som postdoc i miljøhumaniora ved Stockholms Universitet, hvor udgangspunktet for hans forskning vil være samtidens klima- og miljøproblemer bredt tilgået igennem humanistiske teorier og metoder, men med et særligt fokus på litteratur, film og filosofi.

Aftenen bliver styret af vært Mikkel Fønsskov, som er uddannet i journalistik og i europæiske studier. Han har desuden arbejdet i en årrække på DR som vært og redaktør og er nu ansat på Forlaget Gyldendal som redaktør.Arrangementet finder sted den 11. august fra klokken fra klokken 18.30 til 20.00.

