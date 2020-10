Rungsted-sangerinden Anne Sophie Smith Ingendahl, også kaldet Fie,der næsten kan betegnes som fast inventar hos My Beautiful Gallery i Rungsted, har udgivet en ny sang, der handler om utroskab. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted-sangerinde udgiver personlig sang om utroskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted-sangerinde udgiver personlig sang om utroskab

Rungsted-sangerinden Anne Sophie Smith Ingendahl, der næsten kan betegnes som fast inventar hos My Beautiful Gallery, har udgivet en ny personlig sang, der handler om utroskab.

Hørsholm - 12. oktober 2020 kl. 10:28 Kontakt redaktionen

Sanger og sangskriver Anne Sophie Smith Ingendahl fra Rungsted giver fingeren til en gift elsker i en ny single. Med sprøde toner og funky horn ser Anne Sophie Smith Ingendahl i »To You My Darling« tilbage på sit forhold til en gift mand - men fra hans kones perspektiv.

Som de fleste af sangerindens numre er sangen baseret på personlige oplevelser.

»To You My Darling« er et ekspressivt punktum i et forhold med utroskab, akkompagneret af jazzede trommer, trompeter og undertoner af elektronisk pop. »You were cheating on you wife - you were playing with my life« synger Anne Sophie Smith Ingendahl på vegne af sin gifte elskers kone, og markerer ægteskabets endeligt, men også hustruens genoprettede fodfæste.

Viljestærk kone I sangen har en viljestærke kone haft modet til at gå fra sin utro mand, som Anne Sophie Smith Ingendahl havde en affære med, men virkeligheden er dog en helt anden:

- Hun er stadig hos ham. Måske fordi hun ikke kender hele sandheden, måske fordi hun mangler mod til at stå op for sig selv, måske fordi hun elsker ham og måske ikke elsker sig selv, fortæller Anne Sophie Smith Ingendahl.

Lærte noget af utroskab Hun håber, at lytteren kan spejle sig i den utroskab, hun skildrer, og på den måde have lidt nemmere ved enten at afslutte eller komme sig over et forhold.

- I dag er jeg lettet over at tingene endte som de gjorde. Jeg lærte noget i processen. Det er ikke sort og hvidt. Det er mere komplekst end som så, og man kan hurtigt miste sig selv i det. Jeg gør det aldrig igen. Hverken over for mig selv eller den kvinde, der ufrivilligt bliver involveret, lyder det ydermere fra sangerinden.

Anne Sophie Smith Ingendahl har en baggrund indenfor musikbranchen som musiker, sangskriver og sangcoach. Hun har tidligere udgivet musik under kunsternavnet Jazzchild, herunder blandt andet singlen »I Am Not Here« og »Fragility«, hvor sidstnævnte også var baseret på et forhold fra hendes eget liv.