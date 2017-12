Rungsted-rektor stopper: Kneb en tåre

De fleste vil nok betegne Rungsted Gymnasiums rektor gennem de seneste 16 år, Mogens Hansen, som en varm person med et stort hjerterum. En mand, der har let til smil og latter, men som aldrig har vist »våde øjne« - heller ikke til de mange dimissioner gennem årene, hvor det ellers er mange følsomme øjeblikke.

- Jeg har ikke let til tårer, men den varme, der mødte mig, kommer jeg til at leve højt på i nogle år, og jeg må indrømme, at det ramte mig og trak lidt vand i øjenkrogene. Det er nok første og eneste gang, at jeg er blevet overvældet af følelserne, erkender Mogens Hansen i lørdagsudgave af Frederiksborg Amts Avis.

- Da jeg startede tilbage i 2001 var der 425 elever. Nu er vi det dobbelte. Samtidig har RG udviklet sig fra at være et lokalt til et regionalt gymnasium. Det ser jeg som en styrke. Et gymnasium er alment dannende, og uden at sige for meget kan jeg vist godt påpege, at der kan være stor forskel i ressourcerne afhængig af, hvilket hjem eleverne kommer fra. Her på gymnasiet har vi dog forsøgt at give alle - lige muligheder, siger Mogens Hansen.